Vor langer Zeit, es gab noch nicht die technischen Möglichkeiten wie heute, machten sich die Menschen in kreativer Weise daran, aus der Natur passende Gegenstände zu verwenden, mit denen sie sich Botschaften oder Signale zukommen lassen konnten. Aus Baumästen schnitten sie sich Holzblasinstrumente, in die sie hineinbliesen, um damit Tonfolgen zu erzeugen. Es entstand das sogenannte Mitwinterhorn blasen. In der dunklen Jahreszeit waren die Bevölkerung dadurch in der Lage, über weites Gelände zu kommunizieren. Nach der Einführung des Christentums wurden diese Instrumente zur Ankündigung der Geburt Christi verwendet. Mitwinterhorn wurde geblasen in der Zeit der Wintersonnenwende zwischen dem 1. Advent und dem Tag der heiligen drei Könige. Später geriet diese Tradition allmählich in Vergessenheit. Am Niederrhein, in niederländischen Gegenden und der Bentheimer Grafschaft hielt sich die Tradition allerdings bis in die Gegenwart und wurde auch von Frauen und Männern aus Ochtrup wieder entdeckt. Ein besonderes Ereignis in dem Zusammenhang sind die sogenannten Mitwinterhorn-Wandelingen. Hierbei blasen sich Gruppen auf ihren Wegen zum Zentrum an unterschiedlichen Standorten Tonfolgesignale zu.

Eine solche Wandeling findet am Freitag (14. Dezember) statt. Beginn ist um 17 Uhr. Die Gruppen gehen von unterschiedlichen Standorten innerhalb der Stadt auf den Stadtpark zu, wobei immer wieder innegehalten wird, um die Hörner zu blasen. Im Stadtpark an der Villa Winkel wird das Ereignis dann im gemütlichen Beisammensein ausklingen.