Gegen 9 Uhr war er auf der Kreisstraße zwischen Metelen und der L 510 in Richtung Langenhorst unterwegs.Etwa einen Kilometer vor dem Haus Welbergen verlor er in einer Rechtskurve wahrscheinlich wegen Glatteis die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte nach links von der Straße und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen zurück auf die Fahrbahn katapultiert und kam in Fahrtrichtung Metelen zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.