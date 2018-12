13 Produktions- und Dienstleistungsbetriebe aus Ochtrup, Gronau und Rheine waren bereit, dazu Betriebs- und Arbeitsplatzerkundungen für die Schüler durchzuführen.

Durch diese Kurzpraktika werden die Jugendlichen besser auf zukünftige Anforderungen vorbereitet, so die Realschule in einer Pressemitteilung. Betriebe können ihnen die Arbeits- und Berufswelt so zeigen, wie sie wirklich ist und dafür sorgen, dass sowohl Interessen geweckt werden als auch durch kritische Beobachtung vielleicht falsche Vorstellungen und Hoffnungen vom jeweiligen Beruf korrigiert werden.

So versuchten die Mädchen und Jungen mit einem im Politikunterricht entworfenen Fragebogen, alles Wissenswerte über den jeweiligen Betrieb und die Ausbildungssituation zu erfahren. Ehemalige Realschüler, die inzwischen eine Ausbildung in den Firmen machen, berichteten über ihre Erlebnisse und gaben wertvolle Tipps zur Bewerbung.

Außerdem hörten sich die Realschüler die Ausführungen über betriebliche Strukturen, Arbeitsvorgänge und -bedingungen sowie die Anforderungen an die Auszubildenden an. „Die Betriebserkundung war sehr informativ. Mich hat schon lange interessiert, wie so ein Unternehmen aufgebaut ist. Ich habe viele Tipps bekommen und konnte für ein paar Stunden in die Berufswelt reinschauen“, sagte eine Schülerin zum Abschluss.

Die ersten Erfahrungen mit der Arbeitswelt – zusammen mit den bereits durchgeführten Kompetenzfeststellungsverfahren und dem Berufsfindungstest – sind den Schülern hilfreich bei ihrer Berufswahl. Zudem leisten die Besuche in den Unternehmen Hilfestellung bei der Vorbereitung auf das im Februar und März 2019 anstehende dreiwöchige Betriebspraktikum, auf das sich die Jugendlichen nach dem „Schnuppertag“ jetzt umso mehr freuen.