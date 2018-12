Qualitätssprung in die Moderne

„Was sich geändert hat in den vergangenen Jahrzehnten?“ Alfred Leugers legt die Stirn in Falten und überlegt kurz: „Eigentlich sehr viel. Nur unserer Anspruch an Qualität, der ist beständig gleich geblieben.“

Gegründet 1919, feiert das Familienunternehmen im nächsten Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Inzwischen ist im Betrieb, der sich von einer Tischlerei zum hochwertigen Küchenstudio entwickelt hat, mit Inhaberin und Geschäftsführerin Britta Leugers die vierte Generation am Start. Vater Alfred und Mutter Brigitte (Alfred Leugers: „Meine Frau ist die gute Seele im Betrieb und zuständig für die Finanzen.“) sind allerdings ebenfalls noch präsent. „Ich bin hier, so wie ich Lust habe. Ohne an bestimmte Stundenvorschriften gebunden zu sein“, betont der Senior. Ihm machen Beratung, Entwürfe und Kundenkontakte „einfach noch sehr viel Freude.“

Tochter Britta, die Älteste im Drei-Mädel-Haus, hat das Handwerk von der Pike auf gelernt, eine Tischlerlehre absolviert, bevor sie ihr Fachabi ablegte und ein Jahr lang zur Ausbildung als Einrichtungs-Fachberaterin für Küchen die Möbelfachschule in Köln besuchte. Daran schloss sich ein Studium der Innenarchitektur an, mit dem sie auch beruflich in die Fußstapfen ihres Vaters (Tischlermeister und Innenarchitekt) getreten ist.

Und wo sich die heutige Geschäftsführerin Step für Step auf ihr Berufsfeld vorbereiten konnte, musste Vater Alfred schon recht früh Verantwortung übernehmen: „Mit 18, 19 Jahren. Mein Vater war damals sehr krank“, blickt er zurück.

Eröffnet wurde das heutige Küchenstudio einst als „Mechanische Bau- und Möbeltischlerei“ an der Brook­straße 13, dem jetzigen Standort, von Alfred Thies. Wenige Jahre später folgte das erste Möbelgeschäft. In den 1920er Jahren übernahm Schwiegersohn Hermann Leugers laut Familienchronik die Geschäftsführung. 1962 wurde das Gründungsgebäude abgerissen, ein Neubau entstand, in dem Familie Leugers wiederum 1968 ein Küchenstudio eröffnete. Die gute Auftragslage machte ständige Erweiterungen notwendig, die letzte 1977. 1970 nahm Alfred Leugers die geschäftlichen Fäden in die Hand. „Wir sind stets mit der Zeit gegangen und haben uns den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden angepasst“, berichtet der Seniorchef. Er selbst habe in den Anfängen noch Stilmöbel in der angegliederten Tischlerei produziert „und diese bis in die Bauerschaften mit dem Handkarren ausgeliefert.“ Auch Fenster und Türen gehörten damals mit zum Firmenportfolio. „Nachdem diese Dinge industriell günstiger produziert werden konnten, haben wir uns von den Bereichen getrennt“, erklärt er. Auch die Tischlerei ist längst Geschichte: „Wir hätten uns einen modernen und teueren Maschinenpark anschaffen müssen, um mithalten zu können. So setzen wir jetzt auf qualifizierte Zulieferer und Monteure.“

Kundenberatung, Planung und die Umsetzung der Auftraggeber-Wünsche stehen heute im Fokus von Britta Leugers. Aktuelle Wohnküchen mit zukunftsorientierter Ausstattung sind ihr Metier. Herde und Öfen, die per App gesteuert werden, Induktionsfelder, die genau wissen, wo welcher Topf beheizt werden muss, Kücheneinrichtungen, die bei Bedarf hinter Türen verschwinden und dann wie eine Schrankwand aussehen, sind der Hightech-Standard. Britta Leugers entwirft die individuellen Visionen am Computer, Vater Alfred in gewohnter Manier am Reißbrett. Auch an dieser Stelle zeigt sich, wie gut Tradition und Moderne harmonieren.