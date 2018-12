Ochtrup beteiligt sich am Radwege-Konzept

Ochrup -

Die Töpferstadt möchte sich an dem Radwege-Konzept „Triangel" beteiligen. Der Bauausschuss hat am Dienstagabend dafür Mittel in den Haushalt eingestellt. Udo Schneiders vom Umwelt- und Planungsamt des Kreises Steinfurt hatte das Projekt zuvor vorgestellt.