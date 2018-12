Rettungskräfte sagen als Zeugen aus

Es war nicht leicht für die Familienangehörigen und Freunde im Gerichtssaal A 10, den Zeugenaussagen zum Tod des 20-jährigen Ochtrupers im Stadtpark zuzuhören. Beim Prozess am Landgericht Münster waren am Mittwoch Polizeibeamte, der Notarzt sowie die Notfallsanitäter als Zeugen geladen. Alle waren bereits unmittelbar nach der Tat am Ort des Geschehens eingetroffen und schilderten die vorgefundene Situation aus ihrer Sicht.

Übereinstimmend berichteten vier Polizistinnen, dass sie über Funk zum Tatort gerufen worden waren. Der Angeklagte sei als Täter erkennbar gewesen, habe sich aber völlig ruhig verhalten. Die beiden anderen anwesenden jungen Männer wurden von den Zeuginnen als sehr aufgeregt und verstört geschildert.

Zum Tathergang konnten die Polizistinnen nur davon berichten, was sie aus den Gesprächen vor Ort erfahren hatten. Danach hätten sich die beiden Kontrahenten in der Nacht zum Pfingstmontag im Stadtpark verabredet, um einen Streit um ein Mädchen zu klären. Dabei sei es wohl unmittelbar nach dem Zusammentreffen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Der Getötete habe den Angeklagten in den Schwitzkasten genommen, worauf dieser mit einer mitgeführten Glasflasche zugeschlagen habe, um sich aus der Umklammerung zu befreien.

Beim Eintreffen der Polizei habe das Opfer bereits leblos an einer Hecke gelegen, obwohl zu dem Zeitpunkt bereits ein Rettungswagen und ein Notarzt eingetroffen waren. Wie die Zeuginnen berichteten, habe ein Schnelltest beim Angeklagten und den beiden anwesenden jungen Männern lediglich einen so geringen Blutalkoholgehalt ergeben, dass von Trunkenheit nicht gesprochen werden konnte. Aus dem apathischen Verhalten des Angeklagten schlossen die Zeugen, dass sich dieser der Tragweite des Geschehens nicht bewusst war.

Das bestätigten auch zwei Polizeibeamte, die aus Rheine angefordert wurden, um den vermutlichen Täter an der Flucht zu hindern und in Gewahrsam zu nehmen. Er habe während der Fahrt nach Rheine nichts gesagt, sich still und ruhig verhalten, so dass nicht einmal eine Fesselung notwendig gewesen sei.

Die beiden Notfallsanitäter, die schon kurz nach der Tat zum Stadtpark gekommen waren, berichteten, dass ursprünglich ein Suizid gemeldet wurde. Aus der Art der Verletzungen konnten die Sanitäter allerdings eine Selbsttötung direkt ausschließen. Die Verletzungen mussten dem Opfer in jedem Fall von einer anderen Person zugefügt worden sein. Der anschließend eintreffende Notarzt konnte trotz der sofort eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen nur noch den Tod des Opfers feststellen.

Wichtig für die Beurteilung des Tathergangs war für das Gericht, dass alle Zeugen übereinstimmend aussagten, dass bei den Gesprächen nie ein Messer als Tatwaffe erwähnt wurde. Es sei immer nur von der zerbrochenen Glasflasche die Rede gewesen. Der Angeklagte wurde noch im Stadtpark wegen einer oberflächlichen Wunde an der Hand von den Sanitätern versorgt.