Bereits im Sommer waren die Kneipenbetreiber rund um die Lambertikirche mit ihrer Idee, ihre Außenbereiche neuzugestalten, an die Öffentlichkeit gegangen (wir berichteten). Auch in der Politik wurde die Initiative bereits diskutiert. Und das Thema zog noch weitere Kreise, denn der Stadtrat holte in diesem Zusammenhang das alte Vorhaben, einen Gestaltungsbeirat einzurichten, wieder aus der Versenkung und beauftragte die Verwaltung, die Gestaltungssatzung zu überarbeiten.

Das haben die städtischen Mitarbeiter nun getan und den Entwurf dem Bauausschuss vorgelegt. Die Politiker wollen nun in den Fraktionen das Thema beraten.

Beraten haben sich auch die Verwaltung und die Gastronomen. Die Idee, das Areal rund um die Lambertikirche aufzuwerten – das Geld hierfür nehmen die Gastronomen übrigens selbst in die Hand – fand bei der Stadt Zustimmung. Allerdings gab es noch einige Änderungen und Vorgaben, die bei der Planung berücksichtigt werden mussten. Die Kneipenbetreiber wollen ihre Außenbereiche mit mobilen Markisen überdachen. Ein gutes Beispiel, wie so etwas aussehen könnte, finde sich vor der Gaststätte Sandmann in Welbergen, erklärte Korten. Wichtig ist den Gastronomen die Nutzbarkeit einer solchen Überdachung. „Zwei Tischreihen sollten darunter Platz finden“, machte Korten deutlich. Mittlerweile sei man sich bezüglich der Planungen einig geworden. „Wir würden das gerne verwirklichen“, so die Bauamtsleiterin.

Während FWO, SPD und FDP dem direkt zustimmten – sämtliche Ausführungen sind mit dem Entwurf der Gestaltungssatzung abgestimmt– meldete die CDU Beratungsbedarf an, holte die positive Rückmeldung bei der Verwaltung aber nur wenig später nach.

Nun beraten die Fraktionen also über die Gestaltungssatzung. Die Gastronomen können ihrerseits aber schon mal loslegen, damit die nächste Draußen-Saison überdacht ist.