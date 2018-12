Nach verschiedenen Untersuchungen des Erdreichs und der Tankfüllung wurde der Tank entleert, gereinigt, ausgebaut und vorschriftsmäßig entsorgt. „Für die notwendige Entsorgung des Tanks und des belasteten Bodens fallen Kosten in Höhe von circa 20 000 Euro an“, informierte Korten im Ausschuss für Planen und Bauen. Über die gesamte Kostenentwicklung will die Verwaltung Anfang 2019 Auskunft geben. Damit kein Verzug bei den Bauarbeiten entsteht, machten sich die Handwerker zunächst an die Erd- und Fundamentarbeiten am neuen Aufzug. Parallel dazu seien die Ausschreibungen für die Technischen Gewerke und Ausbaugewerke vorbereitet, so dass die Aufträge im nichtöffentlichen Teil der gestrigen Ratssitzung vergeben werden konnten.