Ein Jahrhundert auf der Leinwand

Hermann Viefhues schaut sich hin und wieder gern mal einen Film im Kino an. Mehr als die Vorführung selbst interessiert ihn dann allerdings, was hinter den Kulissen geschieht. Dort, wo die Filmvorführer arbeiten. „Das steckt mir noch im Blut. Ich habe das ja selber viele Jahre gemacht“, spannt er den Bogen zurück in die Zeit, als es in Ochtrup noch ein Kino gab: Das TOBI an der Töpferstraße, wo heute der Pflegedienst Leusbrock ansässig ist. TOBI war eine Abkürzung für Tonbild. So hießen in der Frühzeit des Kinos Kurzfilme.

Doch die eigentliche Kino-Ära dieser Stadt begann in „Fischers Saal“ an der Bahnhofstraße, dem späteren Hotel Viefhues-Fischer. 1902 eröffneten die Vorfahren von Hermann Viefhues dort das erste Kino in der Töpferstadt. „Es war die Zeit der Stummfilme. Aber damit es nicht total stumm war, wurden diese Filme am Klavier begleitet“, weiß Viefhues aus den überlieferten Erzählungen seiner Großtante. Während dieser Zeit gastierte auch Johannes Heesters in Fischers Saal, um einen Film musikalisch zu untermalen.

Der Eingangsbereich des ehemaligen Kinos. Foto: Privatbesitz Familie Viefhues

1936 hatten Tonfilme in schwarz-weiß die Stummfilme abgelöst und in Ochtrup wurde das TOBI mit 350 Plätzen errichtet. Die Blütezeit des Kinos aber begann nach dem Zweiten Weltkrieg. „Besonders beliebt waren damals die Heimatfilme. Das war wohl die Sehnsucht nach einer heilen Welt“, sagt Annette Becker. Sie und ihr älterer Bruder Hermann wuchsen in diese Zeit hinein. „Unseren Festsaal haben unsere Eltern 1951 als zweites Kino neu eröffnet“, weiß Viefhues. Mit dem Film „Das doppelte Lottchen“ startete der Saal sein Comeback als Kino mit 620 Plätzen.

In den folgenden Jahren boomte es in beiden Kinos. Nachmittags-, Abend- und Spätvorstellungen waren stets ausverkauft. Als in den 1950er Jahren der Film „Das Wunder von Lourdes“ lief, mussten zusätzliche Sondervorführungen eingeschoben werden. „In Ochtrup“, sagt Viefhues, „haben sich 6000 Leute diesen Film angesehen. Bei ‚Ben Hur‘ waren es 3000. Obwohl das auch einer der beliebtesten Filme war.“

Gewusst wie

Mitte der 1950er Jahre hielten die Farbfilme Einzug. In den Folgejahren ging es auf der Ochtruper Kinoleinwand einige Nuancen freizügiger zu. Annette Becker erinnert sich an den Film „Wenn die Conny mit dem Peter“ mit Conny Froboes und Peter Kraus. „Ich wurde in der Schule von meiner Lehrerin angesprochen. Sie wollte wissen, warum meine Eltern einen so verwerflichen Film nach Ochtrup holen“, berichtet Annette Becker, während sie und ihr Bruder in Fotoalben blättern.

Dabei fallen den Geschwistern einige Anekdoten ein. Wie zu den Werbeplakaten für aktuelle Filme. „Unser Vater war recht konservativ. Das Dekolleté einer Frau durfte seiner Meinung nach nicht zu sehen sein“, bemerkt Annette Becker schmunzelnd. Doch der Vater habe in solchen Fällen Rat gewusst. Er ordnete an, das Dekolleté unter dem Schriftzug „Freigegeben ab 18 Jahren“ verschwinden zu lassen.

In Ochtrups Nachbardörfern Langenhorst und Welbergen waren ebenfalls Film-Schaukästen angebracht. Der damalige Pfarrer von Welbergen duldete das allerdings nur bis zu einer gewissen „Grenze“. Mit der Werbung für Filme wie „Wenn die Conny mit dem Peter“ wurde das moralische Limit aus seiner Sicht überschritten. „Er sorgte schließlich dafür, dass der Film-Schaukasten in seiner Gemeinde abmontiert wurde“, sagt Viefhues.

Hermann Viefhues und Anette Becker erinnern sich an die Zeit, als Ochtrup noch ein Kino hatte. Foto: Irmgard Tappe

Als in den 1960er Jahren die ersten Fernseher in Ochtruper Wohnzimmer einzogen, nahm der Andrang auf die Kinofilme ab. „Zwei Kinos waren bald nicht mehr ausgelastet. Deshalb zog 1966 ein Supermarkt ins TOBI ein und die Kinofilme liefen ausschließlich im Festsaal“, erzählt Hermann Viefhues. Der Saal wurde fortan multifunktional genutzt. Während die Marienkirche in Ochtrup renoviert wurde, feierte die Gemeinde dort auch die sonntäglichen Gottesdienste. Gleichzeitig kamen die ersten Aufklärungsfilme in die Kinos. Morgens wurde die heilige Messe im Kinosaal gefeiert, und abends liefen die „Helga“-Filme oder Oswalt Kolles „Das Wunder der Liebe“. „Wir waren ständig mit Umräumen beschäftigt. Wo abends die Filmleinwand stand, richteten wir morgens den Altarraum ein. Und während der Gottesdienste mussten natürlich auch die Filmplakate verdeckt werden“, erinnert sich Viefhues.

Zurück ins TOBI

1976 hieß es dann für das Kino: Zurück ins TOBI, wo der Lebensmittelmarkt nach zehn Jahren ausgezogen war. „Das TOBI wurde renoviert und bekam 280 Polstersitze. Das reichte aus für den Kinobedarf der Ochtruper. Unsere Eltern haben das TOBI im Rentenalter betrieben. Nach Vaters Tod hat Mutter es bis zum Schluss weitergeführt“, erzählt Hermann Viefhues. 1998 endete die Kino-Ära in Ochtrup. „Schindlers Liste“ war einer der letzten Filme, der im TOBI lief. Annette Becker und Hermann Viefhues schließen die Alben mit den Fotos aus Ochtrups Kinozeit. „Es war eine schöne Zeit“, finden die Geschwi ster.