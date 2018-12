Das Loch im Haushalt schrumpft auf 248 000 Euro

Zuvor hatte das Gremium über Anträge zu Änderungen im Haushaltsplan diskutiert und abgestimmt.

So stellte der Rat unter anderem Planungskosten in Höhe von 25 000 Euro für die Entwicklung des Geländes am ehemaligen DRK-Zen­trum an der Piusstraße ein. Nach dem Willen der SPD, die diesen Antrag eingebracht hatte, soll dort ein Mehrgenerationenquartier entstehen. Der Rat will außerdem die Jugendarbeit in Ochtrup mit zusätzlichen 5000 Euro fördern. Über die Verteilung soll im Sozialausschuss beraten werden. Um zeitnah das Multifunktionsgebäude am Schulzentrum zu realisieren, wurden 30 000 Euro eingestellt. Auf Wunsch der FWO-Fraktion wurde der Haushaltsansatz für die Sportstättenplanung um weitere 30 000 Euro aufgestockt. Um die kommunale Radwegeinfrastruktur zu überprüfen und zu verbessern stellte der Rat 20 000 Euro in den Haushalt ein.

Der Wunsch, den Baubetriebshof an die Stadtwerke anzugliedern, ist im Rat schon lange präsent. Nun hat das Gremium die Machbarkeitsstudie für die Aufgabenanalyse – ursprünglich für 2020 geplant – vorgezogen. Das Geld wurde in den Haushalt 2019 eingestellt.

Weiteres Geld soll für das Fahrzeug eines Straßenkon­trolleurs, die Stadtreinigung, die Graffiti-Entfernung und für die Anschaffung von Spielgeräten auf städtischen Spielplätzen ausgeben werden.

Als Bürgermeister Kai Hutzenlaub den Etat im Oktober vorstellte, lag das Defizit bei 560 000 Euro. Bei der Verabschiedung am Donnerstagabend sah die Lage ein bisschen besser aus: Im Haushaltsplan klafft nun noch ein Loch von rund 248 000 Euro.