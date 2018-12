„Die Investitionen symbolisieren die Positiventwicklung der Stadt Ochtrup“, hielt Hermann Holtmann eingangs in seiner Haushaltsrede fest. Es sei ein gutes Zeichen, dass viel in Bewegung ist. Die FDP stimme dem Haushalt zu. Mahnende Worte richtete der Fraktionschef der Liberalen jedoch an das Ausgabeverhalten des Rates, wenn es um die Finanzierung der großen Projekte oder des Personals geht.