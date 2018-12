„Die Stadt ist auf einem guten Weg und das spiegelt sich auch im Entwurf des Haushalts wieder. Denn vor uns liegt ein solides Zahlenwerk.“ Das betonte der Fraktionsvorsitzende der SPD, Vincent ten Voorde, in seiner Haushaltsrede gleich zu Anfang. Die SPD-Fraktion sei mit dem Entwurf des Haushalts sehr zufrieden. Wichtige Projekte und Vorhaben seien für die Sozialdemokraten der Ausbau der OGS Marienschule, die Planungen für Erweiterung der Lambertischule, der Ausbau der Bahnhofstraße südlich des Pottbäckerplatzes, der Kunstrasenplatz für die SpVgg Langenhorst/Welbergen, das neue Rathaus, die Planungen für die Feuerwache und die Digitalisierung an den Schulen. Im kommenden Jahr würden zudem erneut die Verkehrsinfrastruktur sowie der Ausbau und Unterhalt von Stadtstraßen wichtige Themen sein. Fortschritte gebe es bereits beim Ausbau der Wirtschaftswege zu verzeichnen. Erfreulich sei zudem der rasche Fortschritt beim Neubau des Kreisverkehrs an der Stadthalle. „Die Verwaltung hat erkennbar aus den Schwierigkeiten beim Ausbau des Lambertikirchplatzes gelernt“, so ten Voorde. Seine Fraktion plane auch künftig, kräftig zu investieren. „Selbstverständlich haben wir bei allen Ausgaben und Investitionen auch immer einen ausgeglichenen Haushalt im Blick.“