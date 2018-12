Auch Dana Brüggenkamp, die als Moderatorin durch den Abend führte, sowie die Mitarbeiter des Jugendtreffs zeigten sich bei den teils humorvollen, teils aber auch sehr gefühlvollen Beiträgen der modernen Poeten berührt.

Den Anfang machten drei Nachwuchs-Slamer. In einem Kulturrucksack-Workshop hatten die zehn- bis 14-jährigen Teilnehmer einiges über die Performance-Poesie gelernt. Ihr Können durften drei von ihnen nun vor Publikum unter Beweis stellen.

Zum Thema „Anti-Rassismus“ trugen sie den Besuchern die Ergebnisse ihres Poetry-Slam-Workshops vor und erhielten viel Applaus für ihre Leistung.

Weiter ging es mit sechs erfahrenen Wettbewerbspoetikern. In zwei Vortagsrunden hatten sie die Chance, die Zuhörer mit ihren selbst geschriebenen Texten zu überzeugen. Themen waren hierbei das melancholische Zurückblicken, das herannahende Weihnachtsfest, der humorvolle Umgang mit dem Älter werden, aber auch das Chaos und die Herausforderungen des Alltags. Nach jedem Auftritt hatte die Hörerschaft die Aufgabe, Stichwörter für den zuvor gehörten Text zu nennen, die von der Moderatorin Dana Brüggenkamp auf einer Tafel auf der Bühne festgehalten wurden.

Sieger des literarischen Vortrags-Wettbewerbs wird, wer bei den Zuhörern am besten ankommt, denn das Publikums-Votum entscheidet, welchem Akteur der Siegerpokal verliehen wird. In diesem Jahr ging die Trophäe an Lukas Holtkamp.

Neben Wortbeiträgen durfte sich das Publikum auch an stimmungsvoller Musik erfreuen. Matthias Dayas, ein Singer-Songwriter aus Münster, war an diesem vorweihnachtlichen Abend zu Gast im Café Freiraum und führte musikalisch durch den Abend.

Auch die inzwischen zweite Auflage des „Christmas-Slams“ im Jugendcafé Freiraum war nicht nur für die Poetry-Slamer, die sich über eine begeisterte Zuhörerschaft freuen konnten, ein Erfolg. Auch das Publikum verbrachte einen besinnlichen Abend in angenehmer Atmosphäre.