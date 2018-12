Heimatverein heizt den alten Steinofen an

Ochtrup -

Bereits beim Eintreten steigt der bekannte Geruch von Plätzchenteig in die Nase und eine angenehme Welle der Wärme empfängt den Besucher im alten Spieker in Langenhorst. Der alte Steinofen wird am Samstagnachmittag, passend zur Adventszeit, statt für Brot- oder Pizzateig zum Keksbacken genutzt.