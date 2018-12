Improvisation gehört zum Handwerk

Krankheitsbedingt und durch die Termindichte für Musiker in den Adventstagen musste das eigentlich vorgesehene Programm immer und immer wieder verändert werden. So kamen die Verantwortlichen um den Kirchenmusiker Thomas Lischik ganz schön in Stress. Aber, so betonte der Chorleiter und Dirigent, der mit diesem Konzert auf 40 Jahre als Kirchenmusiker zurückblicken konnte und die Gesamtleitung am Sonntag höchst aufmerksam meisterte, in seiner Moderation nachdrücklich: „Improvisation gehört für uns Organisten zum Handwerk und zum künstlerischen Alltag.“ Wiewohl er das wohl etwas anders gemeint haben dürfte.

Kurzum, weil der Kirchenchor St. Lamberti, der Meisterchor „Von Fuego“, das „Van Wassenaer Consort“ und die Gesangssolisten Sandra Lischik, Kirsten Sicking, Wilfried Stening und Alexander Schuller sich sehr engagiert und bemerkenswert ins musikalische Zeug legten, wurde es eine runde Sache. Und mit dem Vibrafonisten Altfrid M. Sicking und dessen Fertigkeiten und musikalischem Einfühlungsvermögen hatte der „gekonnte Zufall“ der Aufführung noch einen wunderbaren und improvisationsstarken Helfer beschert. Vor allen Dingen mit Werken von Felix Mendelssohn-Bartholdy („Zion streckt ihre Hände aus“ und „Vom Himmel hoch“) sowie Kompositionen von Thomas Lischik („An den Strömen von Babel“, „Der Zug der Heiligen Drei Könige“ und „Abendgedanken“) sowie den Arrangements des Musikerjubilars hatte der vielschichtige, aber durchaus auch besinnliche Konzertnachmittag zwei künstlerisch sehr tragfähige Pfeiler. Das kleine, feine – aber durchgängig besetzte und angenehm spielende „Van Wassenaer Consort“ mit bassstarker Unterstützung, zeigte sich besonders bei den Kompositionen von Thomas Lischik für die beiden Chöre als fundierte Stütze für die Sänger, die durchweg gut verständlich und sicher intonierten und klug gestalteten.

Mit der Motette „Singet dem Herrn“ von Johann Pachelbel und der anrührenden Altarie von Johann Sebastian Bach aus dem Weihnachtsoratorium „Bereite Dich Zion“ (Kirsten Sicking) sowie der Gedichtvertonungen „I believe“ von Marl A. Miller (Sandra Lischik) wurden dem Konzert sehr weihnachtliche, aber eben auch zum Nachdenken anregende Lichter aufgesetzt.

Festlich-fröhlich der Abschluss mit einer interessanten Kooperation von Georg Friedrich Händel und Thomas Lischik, allen Musikern und Sängern sowie der gesamten Zuhörergemeinde im Lied „Tochter Zion“. Am Ende gab es Lob und einen Strauß für den Musiker-Jubilar Thomas Lischik vom Kirchenchor und floralen Dank an die Solisten und die Konzertmeisterin des Consorts.

Und da im Moment die Zeit für Wünsche ist, sollte man auf leichtgängigere Rollen für das „Männerchorklavier“ hoffen, das schwergängig mehrmals im Konzert „zum Dienst“ gewuchtet werden musste und dem eine festliche Stimmung zu gönnen wäre.