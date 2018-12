Gestartet wurde an verschiedenen Orten in der Stadt – wie dem DOC, der Marienkirche, dem Postdamm und der Bergwindmühle. Der Weg führte dann durch einige Wohnviertel, bevor das Ziel, die Seniorenbegegnungsstätte in der Villa Winkel, erreicht wurde. „Viele Anwohner sind auf die Straße gekommen und haben zugeschaut und zugehört“, freute sich Bernd Röse­meier von der Ochtruper Gruppe über das große Interesse, das den Bläsergruppen entgegen gebracht wurde.

Geblasen werden fünf Signaltöne auf dem Midwinterhorn, erzählt Marie Post. „Richtige Melodien können wir mit unseren Instrumenten nicht spielen“, sagt sie und weist noch auf eine Besonderheit der Ochtruper Gruppe hin. Denn die Hörner seien alle gleich gestimmt, so dass die Ochtruper Gruppe die einzige weit und breit sei, die zusammen spielen könnte. Das Brauchtum des Blasens „mitten im Winter“ ist in der deutsch-niederländischen Grenzregion weit verbreitet und stimmt auf die Weihnachtszeit ein. „Das mit Licht erfüllte Stadtzentrum und das Midwinterblasen zaubert eine ganz besondere Atmosphäre“, ist Hermi Engelbertink aus Rossum ganz erfreut über den stimmungsvollen Abend. Begeistert waren Ochtruper und Gäste auch von einer leckeren Erbsensuppe, Glühwein, Punsch und einem Körnchen, um die Lippen wieder geschmeidig zu machen. Ein gemütlicher Abend in froher Runde beschloss die diesjährige Midwinterhörner-Wanderung. Eine Wiederholung sei ausdrücklich nicht ausgeschlossen, hieß es häufig im Laufe des Abends.