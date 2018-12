„Ich bin auf einem guten Weg“

So gut, dass der Ochtruper wieder Zukunftspläne nicht nur schmiedet, sondern zum Teil auch bereits umgesetzt hat.

Da wäre zum einen die Absicht, in Kooperation mit dem Apotheker Christoph Stücker (Marien-Apotheke) sowie der Gemeinschaftspraxis „Team Heilsam“ Vorträge zum Thema Depressionen anzubieten. Sie sollen sich sowohl an Betroffene als auch an deren Angehörige und Menschen aus medizinischen Berufen richten. „Wir möchten die Veranstaltung auf eine breite Basis stellen“, erklärt Stücker: „Das Krankheitsbild soll ganzheitlich betrachtet werden. Inklusive der möglichen Therapieformen.“ Wobei er seinen Part auf die Medikation festlegt.

Dass depressive Erkrankungen auf dem Vormarsch sind, stellt der Apotheker täglich fest: „Anhand der Zahl der dazu eingereichten Rezepte“, erklärt er. Christoph Stücker bemerkt aber auch, „dass Depressionen Stück für Stück aus der Grauzone und der Anonymität herausgeholt werden. In Gesprächen stelle ich häufig fest, dass man immer jemanden kennt, der mit dieser Krankheit zu kämpfen hatte oder hat.“

Ein genauer Termin für den Vortrag steht noch nicht fest. „Im ersten Quartal soll es sein“, grenzt der Apotheker den Zeitraum jedoch schon etwas ein. Auch der Veranstaltungsort wird in den nächsten Wochen noch ermittelt. „Wir schauen mal, wie die Rückmeldungen sind. Je nach Bedarf könnte es in der Apotheke oder auch in einem größeren Umfeld sein.“

Parallel dazu hat Josef Weitkamp inzwischen sein zweites Buch zum Thema fertig gestellt. Dem Erstlingswerk mit dem Titel „Courage“ folgt nun die Fortsetzung unter der Überschrift „Es ist eine Zeit, in der es wesentlich ist, aufzuwachen. Diese Zeit ist jetzt“.

Mit dem Schreiben des ersten Werkes hatte er während seines damaligen Klinikaufenthaltes angefangen. An Depressionen erkrankt war der Ochtruper, der Anfang nächsten Jahres 60 wird, 2014. „Ich habe mich nur noch alleine in den Garten gesetzt“, erinnert sich der einstige Kaufmann. Durch den „Wegfall“ seines Geschäftes sei er in diese Krankheit reingerutscht. „Ich hatte Glück, eine sehr starke Frau zu haben, die mich während der ganzen Zeit unterstützt hat“, ist er heute noch dankbar für diesen Umstand. Es folgte eine medikamentöse Behandlung in einer Klinik, dann ein weiterer stationärer Aufenthalt in einem anderen Hospital. „Letzterer hat mir dann geholfen“, sagt Weitkamp. Inzwischen, so habe ihm seine behandelnde Ärztin bestätigt, sei er auf einem guten Weg.

Die Medizinerin hat sich – neben vielen anderen – mit einem Spruch im neuen Buch verewigt. „Es ist – wie schon bei ‚Courage‘ – eine Sammlung von Gedichten“, gibt der Ochtruper einen Einblick in den Inhalt. Allerdings sei dies nur der eine Teil. Der andere seien die Sprüche und Zitate. „Es gibt für mich aktuell zwei Dinge, die in meinem Leben wichtig sind“, unterstreicht Weitkamp: „Das sind Gesundheit und Lebensfreude. beides möchte ich mit der Lektüre vermitteln.“ Froh ist der 59-Jährige darüber, „dass Depressionen nicht mehr so tabuisiert werden wie vielleicht noch vor 20 Jahren. Man spricht inzwischen offener darüber.“

Sein zweites Buch wird Josef Weitkamp Anfang nächsten Jahres vorstellen, erste Gespräche mit der Volkshochschule sind bereits geführt. Aber zunächst begibt er sich auf die Reise. Als Geburtstagsgeschenk. Ziel: Kuba. Und das rundet die Entwicklung ab, die mit der wiedergewonnenen Lebensfreude ein neues Kapitel aufgeschlagen hat.