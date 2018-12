In diesem Jahr führen die theaterbegeisterten Mitglieder der Landjugend den Schwank „Och Gott, Herr Pastoor“, bestehend aus drei Akten, von Carsten Schreier auf.

„Das Stück spielt in einem Pfarrhaus. Doch die Gemeinde verfügt über wenig Geld, die Kirche ist alt und marode. Durch ein Unglück in dem Gotteshaus kommen die drei Freunde – der Pastor, Bauer Bänd und der Pfarrgemeinderats-Vorsitzende – auf eine „wunderbare“ Idee, um an Geld zu gelangen. Währenddessen verheimlicht die Tochter der Pastoren-Haushälterin, Lena, ihrer Mutter, dass sie einen Freund hat“, verrät Gabi Dankbar, Regisseurin des Theaterstücks, einige Details der Handlung. Durch einen ominösen Brief komme es in der Folge zu Verwechslungen und ein Detektiv wird eingeschaltet. „Immer wieder taucht zu-dem eine mysteriöse Frau namens Gerda im Pastorenhaus auf. Welche Rolle sie wirklich im Geschehen spielt, wird bei den Zuschauern allerdings noch für die eine oder andere Überraschung sorgen“, versichert die Regisseurin.

„Bei dem Stück, das wir in diesem Jahr auf die Bühne bringen, wird es lustig hergehen“, ist Dankbar überzeugt. „Wer sich einen amüsanten Abend machen möchte, der sollte zu uns kommen“, empfiehlt sie.

Die Rollen sind inzwischen unter den Schauspielern verteilt, auch der Text sitzt. So wird die Figur des Pastors von Heinz Feldmann gespielt. Die Haushälterin und ihre Tochter Lena verkörpern Katharina Lünter und Verena Demandt. Der Pfarrgemeinderats-Vorsitzende und seine Frau Sieglinde werden von Julia Issinghoff und Tim Loddebeg gespielt, die Rolle von Bauer Bänd, der beste Freund des Pastors, füllt Maik Schulze-Mieling aus. Benedikt Ost-kotte spielt in dem Stück den Freund von Lena, Pieter, und Marina Bültbrune hat die Rolle der Gerda.

Obwohl bereits einige Aufführungen gut besucht sein werden, sind noch Karten für das humorvolle Theaterstück bei der Raiffeisen Ochtrup erhältlich.

Bereits seit Oktober probt die Laienschauspielgruppe mit viel Herzblut und Engagement für das in diesem Jahr schon zum 53. Mal stattfindende plattdeutsche Theater. „Das ist absolute Traditionssache“, betont Gabi Dankbar.

Bei den 15 Mitgliedern der Schauspielgruppe handelt es sich um Hobbyakteure. „Den Lohn holen sie sich erst ab, wenn der Vorhang fällt“, weiß sie. Und wenn es wieder heißt: „Dat hebt se guat makt!“