Der Vorstand des Spielmannszugs Weiner-Schützen hat seine Mitglieder zum Jahresabschluss in die Gaststätte Köllmann eingeladen. Der erste Vorsitzende Jürgen Reschke begrüßte die Anwesenden und bedankte sich für ein erfolgreiches Jahr 2018. Als weiteres standen drei Ehrungen auf dem Programm.

Frank Krabbe erhielt für fünf Jahre aktive Mitgliedschaft die Ehrennadel, Johannes Winter bekam den Orden für zehnjährige Mitgliedschaft im Verein überreicht. Reschke bedankte sich bei beiden für ihre langjährige Treue und überreichte ihnen Urkunden des Vereins.

Er selbst wurde für vierzig Jahre Mitgliedschaft geehrt und erhielt den Orden des Vereins sowie die goldene Nadel und Ehrenurkunde des Volksmusikerbundes NRW. Reschke trat im Alter von zwölf Jahren dem Spielmannszug Weiner-Schützen bei und wurde von Bauer Harms an der kleinen Trommel ausgebildet. Seit 2013 führt Reschke den Zug in doppelter Funktion: als erster Vorsitzender sowie erster Tambourmajor. Er hat den Zug zu dem gemacht was er heute ist, wo Jung und Alt Tradition und Gemeinschaft erleben, so der Verein in einer Pressemitteilung.

Es sei nicht nur der Spaß vor den Kulissen, sondern auch viel schöne Arbeit dahinter, sagte der zweite Vorsitzende Bernd Holtmann zu den Anwesenden Mitgliedern und bedankte sich bei Jürgen Reschke für sein Engagement. Die Musiker verbrachten den Abend auf der Kegelbahn und bei einem leckeren Essen.