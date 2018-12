Dem Großen im Kleinen begegnen

Sind Sie schon in Weihnachtsstimmung?

Stefan Hörstrup: Die Sache mit der Weihnachtsstimmung ist tatsächlich jedes Jahr interessant, weil man sie sich ja irgendwie als Kind im Herzen bewahrt hat. Als Erwachsener fragt man sich dann, wann diese ganz große, innere Aufregung kommt. Da muss ich gestehen, es ist bei mir so, dass ich erst im letzten Drittel der Adventszeit in eine Weihnachtsstimmung komme – sicherlich auch durch das Feiern der Gottesdienste, aber auch, wenn ich abends eine Kerze am Adventskranz anzünde oder mir beispielsweise ein Konzert anhöre. Das Konzert der Stadtkapelle zum Beispiel war so eine ruhige Stunde, in der bei mir Adventsstimmung aufgekommen ist. Aber ich muss sagen, es fehlt gerade noch ein bisschen was für die richtige Weihnachtsstimmung. Die kommt dann wahrscheinlich wirklich erst am Heiligen Abend.

Woran liegt das?

Hörstrup: Wahrscheinlich an einem Alltag, der ja doch sehr wirkmächtig ist. Und der ja auch weiter läuft. Zusätzlich kommen aber noch jede Menge anderer Dinge oben drauf, die vielleicht das Besondere von Weihnachten verdrängen. Als Kind hat man das noch mehr im Blick, zu sehen, wie toll das ist, die Familie zusammen zu haben und diese Stimmung für sich aufzusaugen.

Weihnachten ist ein Fest, das kommerziell sehr aufgebauscht wird. Wie stehen Sie dazu?

Hörstrup: Es ist tatsächlich schon eine ganz andere Festzeitrechnung. Eigentlich ist die Adventszeit eine Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Mit Weihnachten beginnt die Weihnachtszeit, die bis zum Sonntag nach dem Dreikönigsfest dauert. In unserer Gesellschaft nehme ich es eher so wahr, dass die Weihnachtszeit mit dem Advent beginnt – je nach den Weihnachtsmarktbeschickern in Großstädten gerne auch früher – und dass Weihnachten mit Weihnachten endet. Dann kommt schon wieder Silvester. Insofern fällt die Vorbereitung auf Weihnachten ein bisschen weg oder man will irgendwie das Fest vorweg nehmen. Was ich schön finde ist, dass Weihnachten immer noch ein gesamtgesellschaftliches Fest ist. Irgendetwas scheint die Menschen daran zu faszinieren. Vielleicht ist es die Sehnsucht nach Heimat, Frieden, Geborgenheit, nach Liebe. Da scheint es einen Sensus zu geben. Und das ist ja nicht der Schlechteste. Die Geschenkidee kommt ja eigentlich daher, dass Gott uns mit Jesus das größte Geschenk macht. Und wir können es weitergeben. Aber das kommt vielleicht nicht in jedem Supermarkt zum Ausdruck.

Das heißt, die Weihnachtsgeschichte ist auch heute noch aktuell?

Hörstrup: Ich glaube das ganz sicher, auch wenn sie keine Geschichte der großen Harmonie oder der heilen Welt ist. Ganz im Gegenteil. Es ist eine Geschichte, die uns mit dem Zerbrechlichen und Kleinen, mit Flucht und Vertreibung und mit Brutalität – wenn ich an den Kindermord von Bethlehem denke – in Verbindung bringt. Da wird sehr realistisch auf unsere Welt geschaut. In all das hinein kommt das Glück einer Familie. Da ist Gott uns nahe. Das finde ich nach wie vor hochaktuell und immer noch eine Herausforderung.

Ist Weihnachten für Sie das größte Fest?

Hörstrup: Ich finde, das kann man ganz schwer beantworten. Theologisch gesehen geht es Ostern und Weihnachten um die Liebe Gottes zu uns Menschen – einerseits besiegt sie den Tod, andererseits wird sie Mensch, ganz klein, und möchte uns begegnen. Das ist ein schöner Gedanke: sich vom Kleinen berühren lassen und so dem Großen zu begegnen. Von daher ist Ostern die Konsequenz von Weihnachten.

Stört es Sie, an Weihnachten zu arbeiten?

Hörstrup: Nein, als Arbeit würde ich es nicht bezeichnen. Außerdem macht das Feiern der Gottesdienste auch mit einem selbst etwas. Man wird auch ein bisschen verwandelt.

Und es ist doch bestimmt schön zu sehen, wenn die Kirche an Weihnachten rappelvoll ist, oder?

Hörstrup: Das ist unbenommen so. Die Kirchen hier in Ochtrup sind ja auch genau dafür gebaut. Der Nachteil ist natürlich, dass sie nicht so richtig funktionieren, wenn weniger Menschen da sind.

Ärgert es Sie, wenn Menschen nur an Weihnachten in die Kirche kommen?

Hörstrup: Das hat mich noch nie geärgert. Ich freue mich über die, die da sind. Eine gewisse Sehnsucht scheint ja bei ihnen durchaus vorhanden zu sein. Und ich habe jetzt auch kein großes Rekrutierungsbewusstsein. So nach dem Motto ‚Jetzt hat du sie alle mal da. Jetzt müssen die so begeistert sein, dass sie jeden Sonntag wiederkommen’. Ich habe eher den Blick darauf, dass es gelingt, alle zu berühren und eine gute Stunde erleben zu lassen, in der sie in Beziehung treten – vielleicht auch mit Gott. Und dann hoffe ich, dass sie in einer anderen Situation – besonders schön oder besonders schwierig – daran anschließen können.