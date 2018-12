Am späten Nachmittag folgen die Familiengottesdienste: um 16.30 Uhr in St. Marien und St. Dionysius und um 17 Uhr in St. Lamberti. Später schließen sich die Feiern der Christmetten an: um 17.30 Uhr in St. Johannes Baptist, um 18.30 Uhr in St. Marien und um 19 Uhr in St. Lamberti.

Etwas Neues und Besonderes werde es am Sonntag nach Weihnachten (30. Dezember) geben. Dann begeht die Kirche das Fest der Heiligen Familie: Ab 15 Uhr besteht in St. Lamberti für eine Stunde die Möglichkeit, die Kinder oder auch die ganze Familie segnen zu lassen. „Vielleicht eine gute Gelegenheit, einen Besuch der Krippe in der Kirche mit dem Segen zu verbinden“, sagt Pfarrer Stefan Hörstrup. Es handele sich nicht um einen eigenen Gottesdienst, sondern um eine Segnung.