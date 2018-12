Nach den Regularien ging es um die Vergabe des Frühschoppens 2019 sowie des Winter- und Schützenfestes 2019. Den Frühschoppen darf wie im letzten Jahr die Gaststätte Sandmann bei sich im Dorfkern ausrichten. Den Zuschlag für das Schützenfest 2019 bekam wieder der langjährige Festwirt, die Familie Köllmann von der Gaststätte Happens Hof.

Zum Ablauf des Schützenfestes 2019 erfuhren die Anwesenden, dass ein neuer Flyer zum Festprogramm erstellt wurde und dass das Rosenmachen im nächsten Jahr am Freitag – statt wie bisher am Samstag – stattfindet. Dieses ist bedingt durch den Sternmarsch in Sellen am Samstag, zu dem der Schützenverein Welbergen eingeladen wurde. Der Frauenfrühschoppen findet unter dem Motto „Hollywood“ statt.

2020 werden die Welberger gleich doppelt feiern: Die Versammlung entschied sich einstimmig für ein Schützenfest mit Kaiserfest.

Zum aktuellen Stand beim Karnevalswagenbau verriet Martin Mense auch das Motto: „Rabe Socke“. Gebaut wird bei der Familie Hillmann montags und freitags ab 19.30 Uhr. Helfer sind immer willkommen. Zur Wagenschau am 16. Februar sind alle eingeladen.

Anschließend gab es dann Details zum Hühnerholen und Winterfest. Das Hühnerholen findet in den Bereichen „vor der Vechte“ statt: in den Bezirken Bökerhook/ Brink. Los geht es um 9 Uhr in der Gaststätte Sandmann. Das Winterfest startet traditionell um 18.30 Uhr mit der Hühnersuppe, sowie ab 19.30 Uhr mit dem Bütt-Programm. Für die Bütt werden übrigens noch dringend Redner gesucht, so Sitzungspräsident Ansgar Stücker.

Im Anschluss folgte der Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“. Hier wurden unter anderem Ideen für die nächste Vereinsfahrt gesammelt, die bereits im kommenden Jahr folgen soll.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt wurden die Termine für 2019 bekannt gegeben, die wie gewohnt auf der Internetseite einzusehen sind.

Der Schützenfestfilm 2018 wurde bearbeitet und entsprechend zusammengeschnitten. Wer diesen Film beziehen möchte, kann sich in eine im Dorfladen ausliegenden Liste eintragen, oder ihn alternativ direkt bei den Vorstandsmitgliedern bestellen.