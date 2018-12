Christof Maas wiedergewählt

Nach den Regularien standen zunächst die Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Christof Maas gab die Sitzungsleitung an Dominik Wagner ab, damit dieser die Wahl des Vorsitzenden leiten konnte. Christof Maas erhielt von den Mitgliedern erneut einstimmig das Votum als Vorsitzender. Die Versammlung wählte zudem Thomas Lastring zum Schriftführer, Norbert Rempe zum Kassierer, Andreas Potthoff zum Platzwart und Werner Krabbe zum Beisitzer, so der Schützenverein in seiner Pressemitteilung.

Es folgten dann die Wahlen zum Festvorstand für die Schützenfeste 2019 und 2020. Christof Maas erklärte, dass sich die Nachbarschaft Lange Wiese, Vechtestraße und Huskamp bereiterklärt habe, den Festvorstand zu stellen. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde wählte die Versammlung einstimmig folgenden Festvorstand: Oberst Falk Krone, Major Jörg Kockmann, Hauptmann Mathias Lücker, Königsoffiziere Michael Füser und Michael Bahlinghorst, Fahnenträger Gradus Zwaake, Nils Kockmann und Lothar Hoffstedde. Als Ersatzleute stehen Chris Rempe, Stephan Wülker und im Jahr 2020 auch Roman Kostranek bereit.

Nach dem Dank an die bisherigen Kassenprüfer Manuel Bäumer und Manfred Schebera wurden als neue Kassenprüfer Bernhard Bahlinghorst und Heinz Kockmann ernannt.

Im nachfolgenden Jahresrückblick listete Dominik Wagner insgesamt 45 Termine auf, die entweder durch die Mitglieder des Schützenvereines oder durch Vorstandsmitglieder wahrgenommen wurden. Aufgrund der Anfrage nach Verkürzung der Kaiserzeit von bisher acht, beziehungsweise neun auf fünf Jahre, führte Maas aus, eine Verkürzung der Kaiserzeit sei sinnvoll, damit unter Umständen mehr alte Könige bereit seien, wieder beim Kaiserschießen mitzuschießen. Die Versammlung diskutierte angeregt das Für und Wider. Die Mitglieder votierten letztlich bei drei Enthaltungen für die Verkürzung der Kaiserzeit auf fünf Jahre. Der neue Rhythmus wird aber erst ab dem Jubiläum 2025 angewendet.

Als nächster Tagesordnungspunkt stand das Kinderschützenfest auf dem Programm, bei dem in diesem Jahr der Kinderkönig erstmalig mit Druckluft ausgeschossen worden ist. Das soll fortgesetzt werden. Die Versammlung stimmte auch mehrheitlich für eine Altersgrenze beim Schießen. Start ist ab dem zweiten Schuljahr, die Obergrenze liegt beim 14. Lebensjahr.

Als Termin für 2019 steht die Teilnahme am Rosenmontagszug mit einem eigenen Wagen an. Baustart ist am Donnerstag (27. Dezember) um 17 Uhr bei Werner Krabbe, Eichendorffallee. Ein Infoabend zum Umzug ist für den 8. Januar (Dienstag) um 19 Uhr in der Gaststätte Althoff geplant. Zudem spenden die Schützen 589 Euro für den Kunstrasenplatz des SV Langenhorst-Welbergen. Die Tannenbaumaktion findet statt am 12. Januar (Samstag) ab 13 Uhr.