Vom Spiegelei in der Brieftasche

Die Ochtruper feiern gerne und ausgelassen. Am zweiten Weihnachtstag ziehen sie traditionell beim sogenannten Stephanus steinigen feucht-fröhlich feiernd durch die Kneipen der Töpferstadt. Doch auch zu anderen Gelegenheiten wie zum Beispiel Karneval ist der Kneipen-Spaziergang obligatorisch. Wobei sich die Feiernden heute sehr schnell im Kreis drehen – und das hat erstmal nichts oder fast nichts mit dem Alkoholpegel zu tun. Denn die Zahl der verfügbaren Gasthäuser ist mittlerweile deutlich zurückgegangen.

Reinhard Leusders Erinnerungen sind da ganz andere. Der 68-Jährige ist in Ochtrup aufgewachsen. Ende der 1960er Jahre war die Töpferstadt mit ihren zu dieser Zeit noch zahllosen Kneipen ein guter Platz zum Feiern, sagt er. „Es gab Menschen, die feste Rituale pflegten“, erzählt er lachend. An was oder besser welchen Tag er dabei denkt? Kirmesmontag. Reisen wir also in der Zeit zurück. 40 bis 50 Jahre sollten genügen.

Es ist Kirmesmontag, morgens um 11 Uhr, und wir betreten die Gaststätte Bücker an der Bültstraße. Welcher Anblick sich den Feiernden gleich zu Beginn der Feierei dort bot? „Da stand der Wirt auf dem Tisch und dirigierte das Stück ‚Zum blauen Bock beim Äppelwoi’“, erinnert sich Reinhard Leusder lachend und gerne. Da war Stimmung im Saal.

Zum Mittagessen zieht es die Feiernden weiter ins Hotel zur Post an der Ecke Bentheimer- und Gronauer Straße. Dort wo heute eine Versicherung ihre Geschäftsräume hat, „tat der Wirt immer sehr fein“, berichtet Reinhard Leusder. Tja, und wer sich nicht zu benehmen weiß, den setzt er auch mal vor die Tür. „Aber mein Spiegelei, das nehme ich mit“, posaunt ein Trinkkumpan und schiebt den gebratenen Leckerbissen mit Sorgfalt in seine Brieftasche. Und weiter geht es.

Ochtrup einst und heute: Kneipen 1/12 Die Zahl der Kneipen war früher in Ochtrup deutlich größer als heute. Hier ein paar Beispiele -- einst und heute: Die Ecke Bentheimer/Gronauer Straße: Früher war dort das Hotel zur Post, heute hat dort eine Versicherung ihre Geschäftsräume. Foto: Stadtarchiv Ochtrup

Das Gasthaus Kock an der Weinerstraße zeigt sich heute ebenfalls in anderer Optik als früher. Foto: Stadtarchiv Ochtrup

Die Gaststätte Bücker früher und heute. Foto: Stadtarchiv Ochtrup

Die aufwendige Fassade ist gelblieben. Und eine Gaststätte -- nämlich das "Alt Ochtrup" befindet sich an der Weinerstraße 26 immer noch. Foto: Stadtarchiv Ochtrup

Auch im Schatten der Kirche gibt es immer noch eine Gaststätte. Wo heute das griechische Restaurant "Odysseus" untergebracht ist, befand sich früher die Gaststätte Krechting. Foto: Stadtarchiv Ochtrup

Früher Gasthaus, heute Ausstellungsräume für einen Maler: An der Weinerstraße gab es früher auch das Gasthaus Herbering. Foto: Stadtarchiv Ochtrup

Die nächste Station ist das Gasthaus Kock und „wer dann noch tanzen konnte, zog noch weiter“, erzählt Reinhard Leusder. „Es gab ja überall Kneipen.“ Mögliche Anlaufstationen waren untere anderem die Gasthäuser Herbering, Schwartbeck, Krechting oder Struck, um nur einige Beispiele zu nennen.

Mittlerweile ist es Abend geworden und wir reisen wieder zurück ins Jahr 2018. Denn über alles, was später noch so passierte: „Darüber legt sich der gnädige Schleier des Vergessens.“ Ein Augenzwinkern lässt ahnen, dass Reinhard Leusder noch viel, viel mehr erzählen könnte. Doch wir wollen nicht tiefer in ihn dringen.

Eines nur noch: Der nächste Morgen. Denn sich damals nach einem solchen Feiertag frei zu nehmen, das sei nicht üblich gewesen, betont Reinhard Leusder. Damals galt: „Wer abends saufen kann, der kann morgens auch arbeiten!“