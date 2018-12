Bereits im Juli des vergangenen Jahres soll es im ehelichen Schlafzimmer in der gemeinsamen Ochtruper Wohnung zwischen ihm und seiner Frau zu einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Der Anlass hörte sich zunächst recht banal an. Die Ehefrau verspeiste im Schlafzimmer einen Salat, was den Ehemann derart in Rage versetzte, dass er seine Ehefrau auf das Heftigste beschimpfte. Da sie mit ihrem Smartphone die Beleidigungen aufgezeichnet hatte, forderte der Ehemann das Handy von ihr, was sie verweigerte. Darauf eskalierte der Streit mit Schlägen und Bissen, an denen beide Ehepartner beteiligt waren. Die deutlich sichtbaren Verletzungen der Ehefrau waren durch Fotos dokumentiert. Um sich zu wehren, habe die Frau ihren Mann in den Finger gebissen, „bis auf den Knochen“, wie er aussagte.

Die Zeugen, unter anderem die Mutter der Ehefrau und­ der Vater des Angeklagten, berichteten übereinstimmend von heftigen Streitigkeiten zwischen den Eheleuten, die oft in wüsten Beschimpfungen und Schlägen mündeten. „Es hat immer wieder zwischen beiden geknallt“, so eine Zeugin. Sogar die Polizei habe eingreifen müssen. Schließlich habe die Frau ihren Mann acht Mal angezeigt. Inzwischen laufe ein Scheidungsverfahren, bei dem die Eheleute die endgültige Trennung anstreben.

Die Staatsanwältin beantragte, die Streitigkeiten und Rangeleien als Straftat zu bewerten und forderte, den Angeklagten wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu bestrafen. Der Richter verurteilte den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 25 Euro, die in Raten an die Landeskasse gezahlt werden müssen.