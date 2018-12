Besondere Weihnachtsgeschichten

In der Adventszeit ist es in den Kindergärten besonders stimmungsvoll. Direkt nach dem Martinsfest ertönen dort bereits die ersten Nikolauslieder, die schon bald von den Advents- und Weihnachtsliedern abgelöst werden. Mit allen Sinnen bereiten sich die Kinder auf das Weihnachtsfest vor. Da werden Plätzchen backen, da wird mit Glitzer und Sternenglanz gemalt und gestaltet und natürlich werden Weihnachtsgeschichten erzählt. Ein Adventskranz mit duftendem Tannengrün, Schleifenband, Zapfen und vier dicken roten Kerzen in der Eingangshalle darf da natürlich nicht fehlen. Jeden Morgen werden als Erstes die Kerzen angezündet. Auch im DRK-Kindergarten von Renate Schier. An einem Morgen im Advent kommt die Erzieherin in den Kindergarten, zündet die Kerzen an und gestaltet auch die restlichen Räume einladend adventlich. Die ersten Kinder kommen, ziehen ihre Jacken aus und spielen im Flur- und Eingangsbereich, während die Erzieherin weitere Vorbereitungen trifft. Belanglose Bemerkungen werden hin- und hergerufen, bis plötzlich ein Kind laut ruft: „Der Adventskranz brennt!“ „Ja“, lautet die entspannte Antwort der Erzieherin. „Ich habe die Kerzen eben angezündet. Weißt du, wie viele Kerzen brennen?“ Das Kind entgegnet daraufhin: „Ich glaube alle.“ „Nein, zähl’ mal genau. Welche Adventswoche haben wir?“ Schließlich antwortet das Kind etwas verzögert: „Aber ich glaube, alle Kerzen brennen und das Grün auch – in echt! “

Von dem Moment an ist es aus mit der Adventsstimmung. Plötzlich werden alle hektisch, denn das Kind hat recht. Der Adventskranz steht tatsächlich – in echt – in Flammen. Doch das Kita-Team reagiert schnell. Nachdem die Eingangshalle vom Löschwasser befreit und der Kranz entsorgt ist, werden die Weihnachtslieder ohne Adventskranz gesungen – „dafür aber mit viel Herzblut“, erzählt Renate Schier. Und eines haben sich die Erzieherinnen seitdem geschworen: Aussagen wie „Der Adventskranz brennt“ werden direkt wörtlich und ernst genommen.

Auch Ochtrups Bürgermeister bleibt von Weihnachtspannen nicht verschont. Im Hause Hutzenlaub ereignete sich vor vielen Jahren folgende Weihnachtspanne: „Als sich diese Geschichte abspielte, war ich noch ein Kind. In jenem Jahr sollte das Weihnachtsfest etwas ganz Besonderes werden, denn wir hatten die Familie und einige Freunde eingeladen. Erst kurz vor dem großen Fest hatten sich meine Eltern eine Mikrowelle angeschafft, die nun zum ersten Mal eingesetzt werden sollte. Wir hatten keinerlei Erfahrung mit dem Gebrauch eines solchen Haushaltsgerätes, schoben aber dennoch die Weihnachtsgans hinein, und schon kurze Zeit später begann es im Haus köstlich zu duften. Doch als meine Mutter dann wenig später die Gans aus der Mikrowelle herausnahm, bekam sie einen großen Schreck: der köstliche Gänsebraten war verhunzt!

Der Braten war zwar gerade noch essbar, trotzdem be-stand unser gemeinsames Festmahl, dank der Mikro-welle, nun vor allem aus Klößen und aus den weiteren Beilagen. Dieses chaotische Weihnachtsfest habe ich bis heute in Erinnerung behalten.“

Auch der Ochtruperin Anja Enkrodt blieb eine Anekdote aus ihrer Kindheit – das ist etwa 35 Jahre her – im Gedächtnis: „Meine Mutter hat jedes Jahr in der Adventszeit ein Gesteck mit Kerze gebastelt. Die Kerze haben wir an Heiligabend im Wohnzimmer angezündet, unsere Geschenke ausgepackt, mit ihnen gespielt, von unseren Tellern genascht und gemeinsam zu Abend gegessen. Am Weihnachtsmorgen stand mein Bruder Christian jedes Jahr früh auf, um von meinem Teller und dem meiner Schwester Süßigkeiten zu naschen – an diesem Morgen bereits um vier Uhr. Als er ins Wohnzimmer kam, sah er das Gesteck in Flammen stehen. Offenbar hatten wir vergessen, die Kerze auszupusten. Nachdem er schnell ins Schlafzimmer meiner Eltern gerannt war und sie geweckt hatte, konnten sie den kleinen Brand löschen. Es ist zum Glück nichts weiter passiert, aber seit diesem Weihnachtsfest sind wir alle froh, dass unser Bruder so eine Naschkatze ist.“

Ein weiteres Ereignis liegt noch gar nicht so lange zurück. „2010 hat es so sehr geschneit, dass wir mit dem Auto aus unserer Ausfahrt nicht herauskamen, um mit unseren beiden Kleinkindern Greta und Finn an Heiligabend zur Kirche zu fahren. Ich war hochschwanger mit unserem dritten Kind Emma, daher war es ausgeschlossen, dass wir zu Fuß durch den Schnee zur Kirche liefen. Zuerst war ich sehr enttäuscht, denn zum Weihnachtsfest gehört für mich immer auch die Krippenfeier in der Kirche dazu. Doch dann hatte ich eine Idee: Ich suchte ein Bilderbuch heraus, das von der Geburt Jesu handelte. Außerdem wählte ich ein paar Weihnachtslieder aus. So machten wir zu Hause an unserer Krippe eine eigene Krippenfeier mit anschließender Bescherung und einem köstlichen Essen. Uns hat schließlich doch nichts gefehlt. Im Gegenteil: es war ein unvergessliches Weihnachtsfest, von dem wir auch heute noch gerne sprechen.“

Eine Weihnachtspanne zu vertuschen, versuchte vor einigen Jahren Ochtrups Kämmerer Roland Frenkert. „Wir, meine Frau und ich, hatten in Borghorst unsere erste gemeinsame Wohnung bezogen und dort ein relativ kleines Wohnzimmer. Nachdem ich einen Weihnachtsbaum gekauft hatte, der mir optimal erschien, baute ich diesen dann noch im Netz zu Hause auf einem Ecktisch zwischen den Sofas auf.

Nachdem ich anschließend das Netz aufgeschnitten hatte, waren die Sofas allerdings kaum zu benutzen, denn die Zweige ragten ziemlich weit in den Raum – ich hatte mich wohl etwas verschätzt. Was tun? Die Zweige mussten kurzum weichen und kürzer werden.“ Roland Frenkert fasste einen Entschluss: Kurzerhand entzweigte er fast den gesamten Baum. „Die Zweige habe ich alle gekürzt und mit der Bohrmaschine passende Löcher in den Stamm gebohrt. Nun mussten die Zweige nur noch angespitzt und im Stamm platziert werden. So weit, so gut.“ Denn zunächst fiel niemandem in der Familie auf, dass mit dem „perfekten Baum“ etwas nicht stimmte. „Und natürlich weihte ich auch niemanden in mein kleines Geheimnis ein.“ Am ersten Weihnachtstag kamen dann die Schwiegereltern. „Mein Schwiegervater saß direkt neben dem Prachtexemplar und bewunderte den schönen Baum“, erinnert sich der Kämmerer noch gut. Dummerweise fasste sein Schwiegervater einen der perfekten Zweige an, um zu testen, ob denn die Nadeln stechen, und hatte prompt den Zweig in der Hand. „Steckst Du den Zweig bitte wieder in den Baum?“, war Roland Frenkerts erste Reaktion. Doch die Vertuschungsaktion war aufgedeckt. „Ich habe dann schließlich meine Tat gestanden, und der Baum hat die Weihnachtstage – trotz des kleinen chirurgischen Eingriffes meinerseits – allerdings gut überstanden.“

Tja, Pannen können immer passieren. Und falls auch Ihnen eine Weihnachtspanne widerfährt: Vielleicht wird ja in ein paar Jahren aus dem Missgeschick eine witzige Anekdote, die man gerne erzählt. Also lassen Sie sich von Weihnachtspannen nicht entmutigen. Machen Sie das Beste aus jeder Situation und erleben Sie mit Ihren Lieben schöne Weihnachtstage!