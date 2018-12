Über 400 Jahre Geschichte

Ein Jahr nach dem Bau des Hauses wütete ein Brand in Ochtrup. Zahlreiche Häuser – darunter auch die alte Kirche – wurden zerstört. Das Ackerbürgerhaus war zwar leicht beschädigt, doch zum Opfer fiel es den Flammen nicht. 1982 stand erstmals eine Sanierung an. „Dabei hat man im Dachstuhl angekokelte Balken gefunden“, erzählt Hildegard Dorsten.

Ihr Großvater, Wilhelm Kock, kaufte 1881 das alte Ackerbürgerhaus von einem Herrn Tömmers. „Frisiert wurde aber schon vorher“, meint die Ochtruperin mit einem Schmunzeln. Zu dieser Zeit führten Friseure ihre Tätigkeit noch „nebenher“ aus. Wilhelm Kock war eigentlich von Beruf Weber. Am Kirchplatz 4 – gegenüber seines späteren Hauses und da, wo heute der Parkplatz des Pfarrhauses ist – wohnte er. Und ja, im Nebenerwerb wurden Bärte und Haare gestutzt.

Im Ackerbürgerhaus dann wurde das Wohnzimmer zur Frisierstube. Erst 1928 entstand auf der Fläche neben dem Haus – bis dahin befand sich dort die zum Haus gehörende Mistgrube – das Gebäude, in dem heute Susanne Dorsten in achter Generation den Friseursalon führt.

Das neue Haus gebaut hat wieder ein Wilhelm Kock, allerdings eine Generation später. Hildegard Dorstens Onkel betrieb das Friseurhandwerk dann auch im Vollerwerb. Die Großeltern wohnten weiterhin im alten Ackerbürgerhaus. Als sie verstarben, war ihre jüngste Tochter Auguste gerade einmal 16 Jahre alt.

An dieser Stelle werden sicherlich viele Ochtruper aufhorchen. Ganz genau: Auguste Kock, das war Hildegard Dorstens Mutter. „Sie kennen die meisten unter dem plattdeutschen Namen ‚Kocks Guste’ oder auch ‚Sombänds Guste’“, weiß die Tochter.

Nach dem Tod ihrer Eltern blieb Auguste Kock unter der Aufsicht ihres großen Bruders Wilhelm im Ackerbürgerhaus wohnen. 1947 heiratete sie den Eisenbahner Franz Möllers. Der Friseursalon bliebt weiterhin in den Händen ihres Bruders. 1948 und 1950 wurden ihre Kinder Wilhelm und Hildegard geboren. Und da Wilhelm Kock kinderlos blieb, entschied die Familie, dass Hildegard Dorsten den Salon weiterführen sollte. „Das wurde einfach bestimmt“, kann sich die Ochtruperin noch gut erinnern. Doch sie meisterte die Herausforderung mit Bravour, legte 1971 die Meisterprüfung ab. Fünf Jahre später heiratete sie Ludger Dorsten, in den Jahren darauf folgten die Kinder Susanne, Karin und Ingo.

Doch zurück zum Ackerbürgerhaus: Dort wohnten Auguste und Franz Möllers weiterhin. 1982 ging die Familie schließlich die Komplettrenovierung an. Das zu diesem Zeitpunkt fast 400 Jahre alte Haus musste vollständig entkernt, das Fachwerk freigelegt werden. Außerdem wurde nach historischem Vorbild ein kleiner Vorbau angefügt. Die Bewohner zogen für die einjährige Umbauphase in eine andere Wohnung.

Hildegard Dorsten hat noch zahlreiche Fotos aus dieser Zeit. Die Mauern seien früher nur mit Reisig und Zeitungspapier, die Decken mit Stroh insoliert gewesen. In einer der Mauern fanden die Handwerker drei alte Schnapsgläser. „Eines ist sogar heil geblieben“, freut sich Hildegard Dorsten über diesen historischen Fund. Aus welchem Jahr die Gläser stammen, weiß man nicht. Doch sehr alt sind sie in jedem Fall. Auch im Schaukasten der Gaststätte Brinck­wirth sei ein solches Glas zu bestaunen, verrät Hildegard Dorsten.

Im Giebel des Hauses entstand eine Wohnung, in der heute Susanne Dorsten und ihr Mann Peter leben. Aus statischen Gründen musste zwischen Erdgeschoss und Giebelwohnung eine ein Meter dicke Luftschicht eingezogen werden.

An so einen Mini-Dachboden aber an anderer Stelle kann sich Hildegard Dorsten ebenfalls gut erinnern. Er befand sich seinerzeit genau an der Ecke Kniepenkamp/Kolpingstraße. „Man nannte das damals ‚Büern’“, erzählt die Ochtruperin. Dieser Kriechboden sei ein Überbleibsel aus Kriegstagen gewesen. „Als Kinder konnten wir da stehen“, sagt sie. Während in ihrer Kindheit der „Büern“ ein kleines Spielparadies für sie und ihren Bruder darstellte, sei er während des Krieges als Versteck benutzt worden. Was dort verborgen wurde? Lebensmittel, Wertgegenstände? „Und manchmal auch Soldaten“, weiß Hildegard Dorsten zu berichten.

Wie gesagt, die Ochtruperin verbrachte ihre Kindheit in dem alten Ackerbürgerhaus. „Das war schön“, sagt sie. Sie und ihr Bruder lebten sozusagen mitten im Zentrum. Wenn die Bauern mit ihren Familien sonntags zur Messe in die Stadt fuhren, gingen die Männer nach dem Gottesdienst in die Wirtschaft. Doch die Frauen kehrten bei „Kocks Guste“ zum Frühstück ein. „Eingeführt hat diese Tradition schon meine Oma“, erzählt Hildegard Dorsten. „Und mein Opa hat damals im Wohnzimmer auch noch den einen oder anderen Bart der Männer gestutzt.“ Ein Sonntag ohne Besuch? Das kannte Hildegard Dorsten lange nicht. Außerdem boten die vielen Gesprächspartner eine gute Gelegenheit für sie und ihren Bruder, die plattdeutsche Sprache zu pflegen. Bis ins Jahr 1998, als ihr Vater Franz Möllers starb, pflegte Hildegard Dorsten diese Sonntagmorgen-Tradition noch weiter.

Heute ist das Erdgeschoss des Ackerbürgerhauses vermietet. Was das Haus immer noch ausmacht? Hildegard Dorsten mag die hohen Räume, immerhin drei Meter. Und die Upkammer. „Wer hat schon den Keller in der Wohnung“, betont sie. Im vergangenen Jahr wurde das Gebäude erneut renoviert. In so ein altes Haus müsse man eben regelmäßig investieren, weiß Hildegard Dorsten, die mit ihrem Mann nebenan über dem Friseursalon wohnt. Denn schließlich sollte ein Haus mit solch einer langen Geschichte – immerhin 420 Jahre – noch möglichst lange erhalten bleiben.