Kopf frei für das Christkind

Wer kennt es nicht? Am Heiligabend morgens von der Nervosität geweckt zu werden und sich die ganze Zeit über die Frage zu stellen: „Was wird mir das Christkind wohl bringen?“

Damit dieses Gefühl nicht ins Unermessliche steigt, nehmen viele Kinder „Spielplatz Sporthalle“, das Angebot der KjG, wahr und lenken sich erfolgreich ab. Die Jugendbewegung bietet allen Sechs- bis 13-Jährigen die Möglichkeit, sich in den Sporthallen des Schulzentrums auszutoben und somit den Kopf frei zu bekommen. Nebenbei ist dies auch ganz praktisch für Mama und Papa, die die Zeit von neun bis 13 Uhr dafür nutzen können, letzte Besorgungen zu machen und das Haus auf Vordermann zu bringen.

Spielplatz Sport 1/51 Die Sporthallen-Aktion der KJG zog am Heiligabend-Morgen erneut zahlreiche Mädchen und Jungen in die Sporthallen des Schulzentrums. Foto: Rieke Tombült

Positive Rückmeldungen hat auch Mira Mikat im letzten Jahr aufschnappen können. Die 16-Jährige ist das zweite Mal als Leiterin dabei, doch auch schon in jüngeren Jahren hat sie selber den Morgen des 24. Dezembers in der Sporthalle verbracht.

Heute darf sie selber mit Hand anlegen, denn als Teil eines sechsköpfigen Planerteams hat sie die Verantwortung, sich einen Spielplatz auszudenken. Der Aufbau variiert von Jahr zu Jahr, damit sich die Kinder immer auf etwas Neues freuen können. Zusätzlich zu dem organisierenden Sextett, gibt es weitere 32 Ehrenamtler der KjG und dazu das Deutsche Rote Kreuz, die sich um die rund 235 Kinder kümmern. Als Berater, Schiedsrichter und Mitspielende betreuen sie die einzelnen Stationen und machen sich erkennbar durch ihre roten oder orangenen T-Shirts und die Weihnachtsmützen.

Das Errichten des Spielparadieses erfordert viel Vorbereitungszeit. „Wir sind ungefähr vor vier oder fünf Monaten angefangen zu planen“, erzählt Mira Mikat. „Dabei mussten wir natürlich gucken, was wir an Material zur Verfügung stehen haben und so Sachen wie Hüpfburgen mussten wir anfragen“, fährt die Auszubildende für Büromanagement fort.

Aufgebaut wurde schon am Vortag, damit am „Heiligmorgen“ nur noch der Feinschliff gemacht werden muss. Der besteht zum Beispiel darin, die Verpflegungsecke einzurichten. Waffeln, Sandwiches, verschiedene Bonbons und Getränke stehen bereit, damit wieder genug Energie zum Herumtollen aufgetankt werden kann.

Eine der Energiegeladenen ist Ida Rauße. Sie spielt mit ihren Freunden „Twister“ und träumt dabei von der Playmobil-Schule, die ganz oben auf ihrem Wunschzettel steht. Da sie sich eigentlich schon sicher ist, dass der Wunsch in Erfüllung geht, kann sie sich intensiv aufs Spielen konzentrieren. Somit hat sich auch schon schnell ein Favorit herausgestellt: „Mir gefällt die Riesenrutsche am besten“, grinst die Achtjährige breit und widmet sich wieder dem Spiel.

Ein weiterer Knüller an diesem Montagmorgen ist der Menschenkicker, der die ganze Zeit über mit fußballbegeisterten Mädchen und Jungen besetzt ist. Viel sieht man über die hohen Trennwände des Menschenkickers nicht, doch der hohen Spaßfaktor, der sich gerade durch das laute Gelächter äußert, geht an niemandem gehörlos vorbei.

So zeigt es sich überall in den Sporthallen verteilt, dass sich das Warten durchaus lohnen kann.