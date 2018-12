Eine Reise mit der Zeit

Ochtrup -

Es hat den kleinen Gedanken neugierig gemacht, dieses alte, rote Backsteingebäude an der Hauptstraße in Langenhorst. „Wie mag es wohl da drinnen aussehen?“, fragt er sich. Und schwupp, huscht er durch das Schlüsselloch hinein in den Kindergarten Sankt Michael. Er setzt sich auf die Treppe und lauscht den Kinderstimmen, die aus den einzelnen Gruppenräumen dringen. In einem Raum singen die Kleinen gerade ein Weihnachtslied.