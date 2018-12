Freud und Leid kennengelernt

Ochtrup -

Zwei Frauen: beide wohnen in Ochtrup; beide haben seit vielen, vielen Jahren den gleichen Beruf. Per Telefon hatten sie mitunter kurzen Kontakt. Über den Weg gelaufen sind sie sich ganz bewusst allerdings noch nicht. „Das könnte demnächst aber häufiger passieren“, lachen Annemarie Witte und Renate Martinez, als sie sich in der WN-Redaktion beim Kaffee gegenüber sitzen. Denn sie verbindet eine Jahrzehnte lange Aufgabe, bei der sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und so kommt es häufig vor, dass, wenn die eine erzählt, die andere zustimmend nickt: „Das kenne ich. Das habe ich ähnlich erlebt“, lauten die Credos.