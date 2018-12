Zahlreiche Kinderhände hatten dann zu Papier, Schere, Kleber oder Malstift gegriffen, und die Post während der Feiertage liebevoll mit Bildern oder Strasssteinen, mit Sternen, Nikoläusen & Co dekoriert.

Im Stundentakt musste das Redaktionsteam am Donnerstag den Briefkasten leeren oder die Teilnahmescheine persönlich in Empfang nehmen. Dankeschön an dieser Stelle noch einmal an alle, die sich so viel Mühe mit ihren Lösungskarten gemacht haben.

Unsere Glücksfee Tilda hat am Freitagmittag in den großen Lostopf gegriffen, die Karten gut durchmischt – und die Gewinner gezogen. Diese werden in den nächsten Tagen dann von der Redaktion schriftlich benachrichtigt.

Die Verleihung der Preise findet statt am Freitag (4. Januar) um 14.30 Uhr in der Villa Winkel.