Verwirrungen im Pfarrhaus

Die drei Männer waren im Namen des Herrn unterwegs. Skatspielen für den guten Zweck. Die Kirche muss renoviert werden und in der Gemeindekasse herrscht Ebbe. Zu allem Überfluss hat nun auch noch das Taufbecken einen Riss, so dass das Weihwasser ausläuft.

„Och Gott, Herr Pastoor“, kann man da nur sagen. Das ist auch der Titel des plattdeutschen Lustspiels, das die Laienspielschar der Ochtruper Landjugend unter der Regie von Gabi Dankbar aufführt. Samstagabend feierten sie eine gelungene Premiere im voll besetzten Saal des ehemaligen DRK-Gebäudes.

Amüsant, kurzweilig und spannend zugleich – so könnte man den Dreiakter beschreiben, der mit Lokalkolorit gespickt ist und obendrein etliche Turbulenzen bereit hält. Während der Pastor und seine Freunde Pläne schmieden, wie sie aus Weihwasser Geld machen könnten, hat Lena ( Verena Demandt) andere Sorgen. Ihre Mutter, die Pfarrhaushälterin Helga (Katharina Lünter), hat sich mit dem „Kloster zur heiligen Jungfrau“ in Verbindung gesetzt. Lena soll ins Kloster. „Lena ist das anständigste Mädchen aus Ochtrup. Sie lässt keinen Mann an sich ran“, ist Helga überzeugt. Lena aber ist schwanger und in Pieter (Benedikt Ostkotte) verliebt, der eigentlich Peter heißt und endlich seiner zukünftigen Schwiegermutter vorgestellt werden möchte. Von dem dauerhaften Versteckspiel im Pfarrhausschrank hat er nämlich die Nase voll.

Dann ist da noch Roberts Frau Sieglinde (Julia Issinghoff), eine begeisterte Anhängerin der europäischen Königshäuser. Als Vorsitzende des Pfarrgemeinderates verkehrt sie regelmäßig im Pfarrhaus. Und dort findet sie einen Brief. Darin liest sie, dass ein gewisser Peter Jacob Vater wird. „Ich dachte, die Pastöre leben im ‚Laminat‘“, ruft Sieglinde entsetzt und fällt in Ohnmacht.

Die Irrungen und Wirrungen nehmen ihren Lauf. Sieglinde wendet sich an Pfarrhaushälterin Helga, deren heile Welt ebenfalls zusammenbricht. Wer ist die schwangere Frau? Das wollen die beiden Frauen nun herausfinden und beauftragen einen Detektiv. Pieter, der mal wieder in seinem „Schrank-Asyl“ weilt, hört das Gespräch und gibt sich als Detektiv Derrik Colombo aus.

Während des Dreiakters kreuzt immer wieder die fromme Witwe Gerda (Maria Bültbrune) im Pfarrhaus auf, um mit dem Pastor zu sprechen. Aber erst nach mehreren Anläufen findet sie Gehör. Der Pastor und seine beiden Freunde indes haben alle Hände voll zu tun, ihr Schwangerschafts-Wunderweihwasser an die Frau zu bringen. Weil Bähnd nach Meinung seiner Freunde das richtige Format hat, dient er als Model für‘s Werbefoto auf den Wunderwasserflaschen und strapaziert die Lachmuskeln des Publikums.

Ob es in der Pfarrgemeinde ein Happy-End in Sachen Geld und Liebe gibt, wird an dieser Stelle nicht verraten. Die Darsteller jedenfalls verkörpern ihre Rollen allesamt genial, so dass sich ein Theaterbesuch lohnt.

Weitere Aufführungen sind am 5., 13., und 19. Januar (samstags) um 19.30 Uhr und am 6. Januar um 14.30 Uhr mit Kaffeetrinken.