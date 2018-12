Abfallplaner überarbeitet

Grund für die Umgestaltung war unter anderem die hohe Fehlwurfquote bei der jüngsten Kontrolle der Biomülltonnen. „Wir sind da mit fast zehn Prozent Schlusslicht im Kreis Steinfurt“, fasste Ochtrups Umweltbeauftragte Gesine Hilgendorf zusammen. Viele dieser Fehlwürfe, darin ist sie sich mit Bauamtsleiterin Karin Korten, der Ersten Beigeordneten Birgit Stening und Bürgermeister Kai Hutzenlaub einig, beruhen auf Irrtümern. In der Biotonne landeten zum Beispiel in vielen Fällen Mülltüten, die nicht kompostierbar seien. Wenn der Biomüll – und sei er auch noch so gut sortiert – in einer nicht kompostierbaren Tüte in die braune Tonne wandere, verliere er seinen Wert, macht Gesine Hilgendorf deutlich. „Man darf nicht vergessen, dass es sich tatsächlich um einen Wertstoff handelt.“ Der Aufwand, den Biomüll nach der Abfuhr erneut zu sortieren, sei einfach zu groß. Somit werde aus wertvollem Biomüll teurer Restmüll, der nur noch verbrannt werden könne. Viel schlimmer: Falle der Fehlwurf nicht auf, lande die falsche Mülltüte im Kompost und damit im Dünger. „Plastik kommt immer zu uns zurück. Die Tüte werden wir nie wieder los“, stellt die Umweltbeauftragte klar und verweist auf die lange Dauer, nämlich 500 Jahre, die es dauert ehe Plastikmüll sich zersetzt.

Doch was tun? Der Rat der Verwaltung: Kompostierbare Tüten verwenden. „Eine gute Hilfe ist da das Keimlingssymbol auf der Müllbeutelrolle“, rät der Bürgermeister.

Und besagtes Symbol findet sich auch im neuen Abfallplaner wieder, inklusive zahlreicher Tipps für die Handhabung der Biotonne. Also beispielsweise Hinweise, welche Abfälle hineingehören und welche nicht, was man gegen Madenbefall tun kann und ähnliches. Auch beim Gelben Sack gibt es Fehlwürfe. Doch dieser Müll sei später leichter wieder zu trennen, erklärt der Bürgermeister. „Und man sieht von außen schon was drin ist“, ergänzt Stening.

Doch der Stadtverwaltung geht es nicht nur um die Wertstoffe, die so verloren gehen. Die Mitarbeiter im Rathaus haben auch die Kosten im Auge. Denn wenn eigentlich wertvoller Biomüll als teurer Restmüll entsorgt werden muss, kann sich das irgendwann auf die Müllgebühren auswirken. „Wir sind das schwarze Schaf im Kreis“, nahm Karin Korten kein Blatt vor den Mund. Da würden auch die Fahrer der Müllwagen ein Auge auf ihre Fuhre haben und dann eben gegebenenfalls den Müll statt als Bio- als Restmüll deklarieren.

Im neuen Jahr soll die Befüllung der Biotonnen erneut kontrolliert werden. Bereits beim letzten Mal verteilten die Kontrolleure gelbe Punkte, wenn die Befüllung fehlerhaft war. Die Verwaltungsmitarbeiter hoffen, die Bürger bis dahin für das Thema zu sensibilisieren. „Mit dem neuen Abfallplaner wollen wir die Bürger unterstützen“, erklärt der Bürgermeister die neue Hilfestellung. Die Stadt Ochtrup möchte beim Thema Biomüll gerne die rote Laterne im Kreis Steinfurt abgeben. „Unsere Hoffnung ist, die Müllgebühren im Griff zu behalten“, fasste Birgit Stening zusammen.

Unterstützung gibt es zudem über die Abfall-App des Kreises. „Da kann man sich dann noch mal ganz genau informieren“, ergänzt die Katrin Kuhn. Die Verwaltungsmitarbeiterin ist bei der Kommune für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und hat ebenso wie die Mitarbeiter des Bau- und Umweltamtes an dem neuen Abfallplaner mitgewirkt.