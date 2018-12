Gesellschaftliche Teilhabe

In diesem Zusammenhang verweist Klävers auf die berufsbegleitenden Weiterbildungen Geprüfte Fachkraft Finanzbuchführung (Xpert), die Vorbereitung auf die Meisterprüfung (Teil 3 und Teil 4) oder die Vorbereitung auf den Kosmetikmeister (Teil 1 und Teil 4 der Meisterprüfung). Erstmalig werden alle Weiterbildungen als Webinar angeboten – ein neues Lernformat, das Zeit und unnötige Zusatzkosten spart und den Lernerfolg erhöht. Ein Webinar ist eine Online-Präsentation über das Internet. Teilnehmer können ortsunabhängig an der Veranstaltung teilnehmen und während eines zeitlich festgelegten, interaktiven Vortrags Fragen an die Lehrkräfte stellen.

Im herkömmlichen Lernformat, nämlich durch Präsenz am Unterrichtsort, werden wiederum die Weiterbildung zum Entspannungstrainer (Unterrichtsort Neuenkirchen) und die Professionelle Kommunikation sowie Beratungskompetenz (Unterrichtsort Ochtrup) angeboten. Eine Förderung über Bildungsscheck und Bildungsprämie ist möglich.

Neben der berufsbegleitenden Weiterbildung nimmt erneut die Vermittlung von Sprachkenntnissen einen breiten Raum im Jahresprogramm ein. Das fremdsprachliche Angebot geht von den Sprachen der Partnerstädte Ochtrups Spanisch, Polnisch und Französisch über Englisch und Niederländisch bis hin zu Arabisch. Hier soll ein neuer und besonderer Akzent gesetzt werden, denn Sprache vermittelt natürlich Wissen über Kultur und Land. Auch die Kursformate an sich sind vielfältig, hier hat man die Wahl zwischen Kursen am Vormittag, am Abend oder als Crash-Kurs an einem Wochenende. Tradition soll lebendig bleiben, darum findet man auch im neuen Kursprogramm wieder das Kursangebot ‚Plattdeutsch‘. Damit aber nicht genug, das Angebot erstreckt sich natürlich auch auf das Erlenen der deutschen Sprache. Verschiedene Kursformate gehen dabei auf unterschiedliche Bedürfnisse der Lerner ein, wobei Integrationskurse in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hier eine herausragende Rolle spielen.

Bereits geplante Vorträge befassen sich mit Erziehungs-, Lebens- und Verbraucherschutzfragen. Den richtigen Obstbaumschnitt erklärt ein Pomologe (Obstbaumkundler). Hervorzuheben ist die Kooperation mit dem Hospizverein in Ochtrup. Eine Buchlesung/Reiseerzählung mit Bilderschau führt Interessierte an den Inn. Gabriele Reiß erzählt von ihrer 16 Tage dauernden Fahrradtour entlang des Inns.

Eine junge Dame aus Rheine-Elte, Isabel Hövels, stellt im März ihr Buch „Danke Mama“ vor. Als in Indien adoptiertes Mädchen schildert sie auf eindrucksvolle Weise ihre Eindrücke, Erfolge und Misserfolge bei der Suche nach ihren leiblichen Eltern und ihrer indischen Abstammung. Verschiedene Kunstseminare geben einen Einblick in die bedeutendsten Bildwerke, beschäftigen sich mit dem Bauhaus und führen zu deutschen Welterbestätten. Fotokurse bilden einen weiteren Schwerpunkt des Fachbereichs „Kultur – Gestalten“.

Ein umfangreiches Angebot an Entspannungs-, Gymnastik-, Fitness- und Zumbakursen soll Interessierte auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden unterstützen. Ernährungsfragen und Heilkräuter sind weitere Themenbereiche.

Mit „Merk-würdigen“ Bewegungen für Körper und Geist beschäftigt sich der Vortrag „Geh-Denk-Zeit“. Teilnehmer erfahren mehr über den Zusammenhang von Denken und Bewegung. Dabei wechseln sich kurze faktische Kursteile, die Sachinformationen zum Thema vermitteln mit einem bunten Strauß aus praktischen Denk-, Zähl-, Bewegungs-, Koordinations- und Kreativitätsübungen ab. Das Beste an den Übungen: sie machen das Gehirn flexibel und bringen jede Menge Spaß!

Windows 10, Office 2016, AutoCAD und Tastschreiben sind Bestandteile des EDV-Angebots. Smartphones stehen im Mittelpunkt verschiedener Kurzseminare.

Das Angebot der Musikschule ist ebenfalls vielfältig. Beispielsweise lässt sich in Kursen das Klarinette- und Saxophonspielen erlernen. Ein Grundkurs Gitarre richtet sich an Jugendliche und Erwachsene. Weitere Highlights sind ein Schülerkonzert in Neuenkirchen und ein Herbstkonzert in Ochtrup, die Beteiligung am Ferienprogramm, das Familientrommeln, ein Workshop für Congas, Cajon und Bongos, Tonstudiotechnik und offenes Singen. Darüber hinaus wird in Kooperation mit der VHS im Februar ein klassisches Gitarrenkonzert stattfinden.

In diesen Tagen wird das neue Jahresprogramm 2019 verteilt. Das 198-seitige Programmheft liegt kostenfrei in allen Banken, Sparkassen, Büchereien, Buchhandlungen, Arztpraxen, Stadt- und Gemeindeverwaltungen aus. Selbstverständlich sind alle Angebote auf den Internetseiten veröffentlicht und auch online buchbar.

