Dass es in Ochtrup keine Stagnation gibt, liegt daran, dass engagierten Menschen in Politik, Verwaltung, Vereinen und Institutionen die Fortentwicklung unserer Stadt am Herzen liegt. Dafür bin ich sehr dankbar.

„Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden“, lautet ein Satz des dänischen Philosophen Sören Kierkegaard. Viele Entscheidungen erweisen sich erst im Nachhinein als richtig oder falsch. Sie bedürfen immer Mut und Vertrauen in die Zeichen der Zeit.

Als goldrichtig erwies sich vor gut einem halben Jahrhundert die mutige Entscheidung des Stadtrats zur Gründung eines Gymnasiums in Ochtrup. Das Städtische Gymnasium konnte in diesem Sommer auf 50 erfolgreiche Jahre zurückblicken und sich in einem zweitägigen Festakt als lebendiger Ort des Lernens und der Begegnung präsentieren. Auch wir hoffen heute, die Zeichen der Zeit erkannt und die Weichen in Richtung Familienfreundlichkeit richtig gestellt zu haben, indem wir in Bildung investieren, für eine moderne Ausstattung der Schulen und Förderung von Ganztagsangeboten sorgen. Qualifizierte und flexible Betreuungsangebote für Kinder sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern, denn unsere Stadt ist nur dann zukunftsfähig, wenn wir uns auf die konkrete Lebenswirklichkeit der Menschen einstellen. Der voranschreitende Stadtentwicklungsprozess und die kontinuierliche Schaffung neuen Wohnraums gehören dazu.

Bilder von Krieg und Gewalt in anderen Teilen der Welt führen uns vor Augen, wie gut es uns Menschen in Europa, in Deutschland und hier in Ochtrup geht. Daraus erwächst für uns zweifache Verantwortung: zum einen gegenüber den Menschen, die sich in existenzieller Not befinden und Zuflucht bei uns suchen. Viele Ochtruper, die sich bei der Unterstützung und der Integration Geflüchteter engagieren, verdienen dabei eine besondere Anerkennung für ihre Arbeit. Zum anderen dürfen wir den Wert eines demokratischen und weltoffenen Europas niemals aus den Augen verlieren.

Unsere Partnerschaften mit Valverde (Spanien), Wielun (Polen) und Estaires (Frankreich) sind unser kommunaler Beitrag zu Völkerverständigung und Frieden in Europa. So sind mir zum Beispiel die bewegenden Bilder der gemeinsamen Gedenkfeier „100 Jahre Ende des 1.Weltkriegs“ im vergangenen Monat in Estaires noch lebendig vor Augen. Weitere Besuche und gemeinsame Aktivitäten mit unseren Partnerstädten sind für 2019 geplant. Damit wollen wir den Zusammenhalt Europas auf Basis seiner rechtsstaatlichen Werte vertiefen und die gegenseitige Solidarität stärken. Wir alle, liebe Bürger, können unseren Beitrag dazu leisten, indem wir am 26. Mai 2019 wählen gehen und mit unserem Kreuzchen, wo immer wir es setzen, „Ja“ zu Europa sagen.

Demokratie braucht Beteiligung. Der Dialog und der Austausch von Argumenten sind wesentliche Bestandteile unserer demokratischen Kultur. Das gilt in der großen Politik ebenso wie in der kleinsten Kommune. Ich bin sehr dankbar, dass sich in Ochtrup so viele Menschen, Vereine und Initiativen für das Gemeinwohl einsetzen. Ihnen allen sage ich an dieser Stelle – auch im Namen von Rat und Verwaltung – ein herzliches Dankeschön.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien für das Jahr 2019 alles Gute, Gesundheit und Frieden.