Mit zwölf Trauben zum Glück

Meine erste Silvesterparty feierte ich in diesem Jahr bereits Mitte Dezember in der Studentenhochburg Salamanca, die zum Abschluss des Universitäts-Jahres jedes Mal tausende Studenten aus dem ganzen Land anzieht. Drei namhafte Getränkehersteller nutzten dies für eine große Marketingaktion und präsentierten auf dem traditionsreichen Platz in der Altstadt – mit 21 700 Leuten voll besetzt – ein musikalisches Showprogramm. Feuerwerk gab es zwar nicht, dafür wurde aber die eigenartige spanische Silvestertradition zelebriert.

Im Mittelpunkt stehen dabei zwölf Weintrauben. Das ganze Land richtet sich dann nach der Glocke des Rathausturms in Madrid, die bei der vorgezogenen Studentenparty vom Band abgespielt wurde. Zu jedem der zwölf Glockenschläge gilt es, eine davon zu schlucken. Haben alle zwölf Trauben mit dem letzten Schlag den Weg durch den Hals gefunden, wird das neue Jahr viel Glück bringen – so besagt es die Legende. Was zunächst nach keiner spektakulären Herausforderung klingt, stellte sich allerdings als durchaus schwieriges Unterfangen heraus.

So verpatzte ich das Glückstraubenessen in Salamanca bereits dadurch, dass es mir zum entscheidenden Zeitpunkt partout nicht gelingen wollte, das kleine Tütchen überhaupt aufzureißen. „Ärgerlicher Anfängerfehler“, dachte ich mir, „sowas passiert mir nicht noch einmal.“ Glücklicherweise war das ja nur die erste Generalprobe, denn das eigentliche Silvester an der Puerta del Sol in Madrid stand mir ja noch bevor.

Auf dem Platz im Herzen der Stadt steigt jährlich die größte Fete zum Jahreswechsel, bei der sich alle Augen und Ohren der Nation auf die besagte Rathausturmglocke richten. Vor einigen Jahren allerdings soll es vorgekommen sein, dass diese einfach nicht funktionierte, kein Gong ertönte, keine Trauben verspeist werden konnten. Noch heute berichten Stadtführer schmunzelnd von diesem peinlichen Fauxpas, mit dem sich die Stadt damals zum Gespött des Landes machte.

Seitdem gehen die Organisatoren jedoch auf Nummer Sicher und proben das Geläute dreimal. Doch auch die Madrilenen lassen sich die Chance nicht entgehen, das Prozedere so schon einmal zu testen und verwandeln den Platz daher schon vor dem eigentlichen Jahreswechsel dreimal in eine riesige Partymeile.

Also nutzte auch ich die Chance zur Probe, kaufte sowohl eine Zwölferportion echter Trauben als auch die alternativ verwendeten Geleefrüchte und machte mich in der Mitternacht zuvor auf den Weg in die Innenstadt. Die war allerdings so voll, dass der Sicherheitsdienst das Areal schon gesperrt hatte und ich vom Glockengeläut gar nicht viel mitbekam. Ergebnis von Probe Nummer zwei: ebenfalls missglückt.

Am nächsten Tag um zwölf Uhr mittags war ich daher früher vor Ort, hatte einen guten Platz mit Blick auf die Uhr und entschied mich für die richtigen Weintrauben. Blöderweise waren diese in einer kleinen Konservendose verpackt und in Saft eingelegt, sodass mir drei der feuchten Früchtchen angesichts der Hektik durch die Finger glitten.

Allmählich konnte ich nachvollziehen, dass die Verantwortlichen den Abstand der Schläge vor ein paar Jahren auf drei Sekunden verlangsamten – angesichts von einer nicht unerheblichen Anzahl an Erstickungstoden, die in der Nacht gemeldet wurden. Ich persönlich verbuchte diesen Durchlauf trotzdem als den bisher erfolgreichsten und machte mir Hoffnung, dass zwölf Stunden später dann tatsächlich alles klappen würde.

Hatte ich allerdings bei den Proben schon gedacht, dass der Platz mit seinen umliegenden Straßen ziemlich voll sei, wurde ich hier einer ganz anderen Begriffsdefinition von „voll“ belehrt. Schon zwei Stunden vor dem Spektakel erstreckte sich eine kilometerlange Warteschlange durch die Innenstadt.

Ich ließ mir daher von einem netten Polizisten erklären, von welcher Straße aus man das Feuerwerk noch am besten verfolgen könne und wartete – ausgerüstet mit den trockenen Geleefrüchten – auf den Jahreswechsel, bis plötzlich gefühlt die ganze Stadt in Anspannung versetzt wurde. Auch ich fokussierte mich hochkonzentriert auf meine Früchte, versuchte schnell genug zu schlucken, ohne dabei das Atmen zu vergessen und war tatsächlich erfolgreich. Es war wie ein innerer Triumphzug, als das Feuerwerk in den Himmel schoss. Ich hatte es geschafft – das neue Jahr kann losgehen.