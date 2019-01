„Dabei steht nicht die Zeit im Vordergrund, in der man die Distanz bewältigt, sondern es geht um die Geselligkeit und darum, den Jahresabschluss mit Gleichgesinnten zu verbringen“, betont Organisator Ansgar Kuhlbusch. Der 55-Jährige ist Mitglied beim „Ochtruper Lauftreff“. Jeden Dienstag treffen sie sich an der Villa Winkel, um um 18.45 Uhr die zwölf-Kilometer-Runde zu meistern. Seit einigen Jahren veranstaltet das Team um Ansgar Kuhlbusch und Tom Wesbuer in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule den Silvesterlauf.

Pünktlich um 13 Uhr fällt dann der Startschuss, von Bürgermeister Kai Hutzenlaub abgefeuert. Zuvor gibt er den rund 180 Läufern und (Nordic-)Walkern ein paar motivierende Worte mit auf den Weg. Nach einer dreiviertel Stunde treffen die ersten Akteure wieder an der Villa Winkel ein. Zur Stärkung erwarten sie Waffeln sowie Heiß- und Kaltgetränke.

Silvesterlauf in Ochtrup 2018 1/9 Zahlreiche Läufer und Walker gingen auch am 31. Dezember 2018 wieder an den Start zum Silvesterlauf Foto: Rieke Tombült

Ziemlich mittig zwischen den ersten und den letzten Läufern erreichen auch Maria Bertels, Rita Essing, Birgit Brebaum, Margret Klockenbusch und Marita Diesen das Ziel. Die Frauengruppe nimmt zum ersten Mal teil und ist sich vor dem Start unsicher, ob sie die fünf Kilometer oder die acht Kilometer lange Runde wählen soll. „Als die fünf Kilometer-Leute abgebogen sind, haben wir uns den Leuten der acht Kilometer-Runde angeschlossen. Die anderen waren zu langsam“, meint Maria Bertels spaßeshalber.

Stolz auf ihren Einsatz sind auch Theodor und Florian Klockenkemper. Als Vater-Sohn-Duo treten die beiden Metelener zum ersten Mal die kürzeste Runde an. Theodor Klockenkemper ist schon häufiger mitgejoggt und hat 2018 seinen Sohn dazu animiert ebenfalls mitzumachen. Bei einem Glühwein kommen die Klockenkempers wieder zur Ruhe.

Eine kleine Belohnung für ihr Engagement erhielten die Läufer bei einer anschließenden Verlosung, bei der es attraktive Preise von Nike, Fansation und Intersport zu gewinnen gab.

Der Erlös von 685 Euro aus Essen und Trinken und zusätzlich das Geld aus den Spendenboxen wandert an das Chak-e-Wardak Hospital von Karla Schefter und seit diesem Jahr auch an die „Back to life“-Organisation von Stella Deetjen.