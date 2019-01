Ochtrup -

Das neue Jahr beginnt in Ochtrup mit zwei Blutspende-Tagen im DRK-Zentrum, Piusstraße 10. Blutspender sind dort am Dienstag und Mittwoch (8. und 9. Januar) jeweils in der Zeit von 16 bis 20.30 Uhr willkommen; am Mittwoch zusätzlich auch von 9 bis 12 Uhr.