Um die Tannenbaumaktion in Ochtrup kümmert sich die örtliche Landjugend. In Welbergen sind ebenfalls die Landjugendlichen unterwegs. Auf ihren Facebookseiten bitten die Jugendlichen die Bevölkerung darum, die Bäume gut sichtbar und vor allem rechtzeitig an die Straßen zu stellen. Sie wollen an jeder Haustür klingeln, um die Spenden persönlich entgegenzunehmen. Das Geld sollte deshalb nicht an den Bäumen befestigt werden.

Während die KLJB Och­trup den Erlös der Aktion in diesem Jahr wieder an soziale Projekte der Kinder- und Jugendförderung in der Töpferstadt spenden wird, gehen die Spenden aus Welbergen an das Foto- und Hilfsprojekt Flugkraft. In dem Ortsteil wird zunächst der Außenbereich angefahren, danach kommen die Straßen im Dorfkern an die Reihe. Treffen für alle KLJB Mitglieder aus Welbergen ist um 8.30 Uhr im Innenhof der Gaststätte Meier. Alle Landjugendlichen in Ochtrup starten bereits um 6.30 Uhr. Treffpunkt ist das Clemens-August-Heim. Von dort aus geht es dann mit den Treckern weiter in die verschiedenen Ochtruper Bezirke.

In Langenhorst hat es der Schützenverein übernommen, die ausrangierten Weihnachtsbäume einzusammeln. Damit beginnen die Mitglieder um 13 Uhr. Auch dort sollten die Bäume rechtzeitig an die Straßen gelegt werden. Der Erlös der Aktion kommt dem Karnevalwagenbau des Vereins zugute.