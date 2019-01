Sein Winterfest feiert der Schützenverein Einigkeit am Samstag (19. Januar) in der Gaststätte Schwartbeck. Beginn ist um 20 Uhr. Hierfür hat der Förderkreis Kinderkarneval mit dem Dreigestirn, das diesmal vom Schützenverein Oster gestellt wird, sein Kommen angekündigt.

„Auch in diesem Jahr präsentiert der Schützenverein vornehmlich talentierte Nachwuchskünstler aus eigenen Reihen“, heißt es in einer Ankündigung. Neben den Vereinsdamen und einem Auftritt der „Einigkeit Dream Boys“ erwarten das Publikum auch überregionale Größen. Zum Beispiel wird der bekannte Bauchredner „Ette und Lilly“ aus dem fernen Lippetal einen Angriff auf die Lachmuskeln der Zuschauer starten und die Tanzformation „Fiv Seasons“ des KCN will mit ihrem Malle-Showtanz den Saal zum Brodeln bringen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt wieder DJ Schwerdti. Mit flotten Rhythmen bereitet er die Gäste auf das nächtliche Büfett vor, das Beate Terdenge und ihr Team auftischen. Auch eine Tombola steht auf dem Programm.