Am Dienstag wurde bei einem Unfall auf der Brookstraße eine 13-jährige Schülerin leicht verletzt. Das Mädchen war laut Auskunft der Polizei um 7.50 Uhr mit dem Fahrrad auf der Brookstraße stadtauswärts auf der linken Seite des Radweges unterwegs. Als eine 36-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw eine Hofeinfahrt verlassen wollte, kam es zur Kollision. Die Radfahrerin stürzte dabei und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen in ein Krankenhaus, welches es nach einer ambulanten Behandlung aber wieder verlassen konnte, so die Polizei.