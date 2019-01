So wie in Gladbeck, wo die Standesbeamtin im vergangenen Jahr etliche Absagen von zuvor fest gebuchten Terminen hinnehmen musste. „Das war bei uns glücklicherweise so noch nicht der Fall“, freut sich Ochtrups Standesbeamtin Anne Feismann auf WN-Nachfrage. Vielleicht liege es daran, „dass wir Termine erst mit Anmeldung der Eheschließung vergeben. Und das sind dann maximal sechs Monate im Voraus“, so Feismann.

Diese Regelung habe sich in der Vergangenheit bewährt. Während andere Städte Anfragen schon bis ins Jahr 2020 behandeln, reicht die „Buchungsmöglichkeit“ im Ochtruper Rathaus momentan bis Ende Juni. „Das handhabt aber auch jedes Standesamt unterschiedlich nach den eigenen Kriterien“, sagt Anne Feismann.

Gefragt bei den Paaren sind vor allem die Sommermonate, erklärt die Standesbeamtin: „Ab Mai geht es in der Regel los und es zieht sich dann so bis August, September. Also die Zeit, wo die Brautleute mit schönerem Wetter an ihrem großen Tag rechnen können.“

Dass es momentan – bedingt durch bestimmte Fernsehformate – einen Boom bei den Eheschließungen gebe, konnte Anne Feismann ebenfalls für Ochtrup nicht feststellen. Während Produktionsfirmen für die Fernsehsender in so manch einer Ruhrgebietsstadt bereits nachgefragt haben, ob die dortigen Standesämter auch für spontane Hochzeiten – also Kennenlernen auf dem Standesamt und Ja-sagen fast in einem Atemzug – zur Verfügung stünden, ging der Kelch auch in diesem Punkt an der Töpferstadt bisher vorbei. „Nein, Fernsehsender wurden hier noch nicht vorstellig“, lacht Anne Feismann. Und gab das Versprechen: „Falls es mal so sein sollte, melde ich mich.“