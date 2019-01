Schon im Sommer rauchten die Köpfe der Team-Mitglieder. Zunächst stand die Frage im Raum: Wie können wir jüngere Frauen für unsere Veranstaltung ansprechen? Denn, wie in fast allen kirchlichen Verbänden, es fehlt der Nachwuchs in den Reihen der durchweg älteren Gruppe. Dabei ist die kfd vor Ort inhaltlich weit mehr als Wallfahrt, Gottesdienst und Kaffeetrinken. Auf Diözesan- und Bundesebene der kfd gibt es eine Vielzahl von Veranstaltungen, auch politischer Art. Die kürzliche Aktion „ MachtLichtAn“ war ein Beispiel hierfür.

Doch zurück zur Altweiber-Planung: Um auch jüngere Frauen zu erreichen wird der Startschuss in die Session dieses Mal später erfolgen. Statt – wie bisher – um 14.11 Uhr in diesem Jahr erstmals um 16.11 Uhr. So sollen auch Berufstätige eine Chance zum Mitfeiern erhalten.

Bewährtes bleibt aber: DJ Reinhold Schepers wird wieder für Stimmung sorgen, die „Mariechens“ haben Sketche und Tänze auf Lager, weitere Highlights, wie der Auftritt des Dreigestirns, ergänzen das abwechslungsreiche Unterhaltungsprogramm. Auch der Standort im Georgsheim wird beibehalten, verspricht die kfd in ihrer Ankündigung. Für die „gute Unterlage“ wird es einen warmen Imbiss sowie Schnittchen geben. Die Teammitglieder bitten daher in diesem Jahr nicht mehr um Kuchen- und Brotspenden, sondern würden sich über selbst gebackene Brote freuen. Es werden, auch in bewährter Form, wieder nummerierte Sitzplatzkarten angeboten. Der Vorverkauf beginnt in Kürze, der Termin dazu wird noch bekanntgegeben.