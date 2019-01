Tag der offenen Tür am 19. Januar

Ochtrup -

Auch in diesem Jahr präsentiert sich die Gemeinschaftshauptschule bei einem Tag der offenen Tür. Am 19. Januar (Samstag) sind Schüler, Eltern, Geschwister, Freunde, Ehemalige und Interessierte von 10 bis 13 Uhr eingeladen, sich vor Ort einen Eindruck von den Räumen, dem Unterrichtsangebot, dem Schulprofil sowie dem Schulprogramm zu verschaffen und die Angebote und Aktivitäten in der Hauptschule kennenzulernen.