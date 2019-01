Dem Mangel die Stirn bieten

Das Dilemma ist längst Programm: „Für die meisten Unternehmen ist es in Zeiten des Auftragsbooms nach wie vor schwierig, Fachkräfte zu finden“, hatte die Handwerkskammer Münster erst jüngst wieder gemeldet. Auch dem Ochtruper Spezialisten für Kunststoffrohrtechnik, Hewing, geht es da nicht anders. „Der Arbeitsmarkt gibt kaum entsprechend ausgebildete Mitarbeiter her. Wenn wir Auszubildende suchen, sind die klassischen Berufe noch gefragt, da finden wir genügend Bewerber. Nachwuchs aber beispielsweise zum Verfahrensmechaniker zu bekommen, gestaltet sich schwierig. Da ist die Zahl der Interessenten überschaubar“, bestätigt Dr. Klaus-Dieter Buschmeyer, Kaufmännischer Leiter bei Hewing.

Der Ochtruper Betrieb hat deshalb nun einen anderen Weg eingeschlagen: Er nimmt Geld in die Hand, verzichtet trotz guter Auftragslage für einen überschaubaren Zeitraum auf vorhandenes Personal – und lässt genau dieses nachqualifizieren. „Wir haben einige branchenfremde Kollegen bei uns beschäftigt, die wir natürlich intern auf ihren Arbeitsbereich geschult haben. Aber die Maschinen, die wir bei uns im Einsatz haben, werden immer komplexer, immer spezifischer – und das Basiswissen fehlt dann oft. Hier setzen wir jetzt mit zwei Programmen an“, erklärt Dr. Buschmeyer. Hewing macht das als erstes Unternehmen im Umkreis.

An gleich zwei Maßnahmen wird sich Hewing in diesem Zuge beteiligen. Zum einen werden die Mitarbeiter mit Hilfe der Berufsbildungsstätte in Ahaus intern zum Kunststoffassistenten geschult. Zwölf haben die Weiterbildung gerade erfolgreich mit Zertifikat abgeschlossen. Produktionsleiter Georg Berger: „Gerade für diejenigen, die aus artfremden Berufen zu uns gekommen sind, sei es als gelernter Ofenbauer über eine Leihfirma oder aus der Textilindustrie, bringt diese Nachschulung noch einmal einen erheblichen Vorteil: Sie verstehen die Zusammenhänge und Hintergründe der Produktion besser. Etliche von den Teilnehmern haben zurückgemeldet: Diese Maßnahme hätten wir schon viel eher machen sollen.“

Finanziert wird die Schulung über einen Bildungsscheck. Die Hälfte der Kosten trägt somit das Land, die andere Hälfte der Arbeitgeber. Letzterer steht zudem auch noch für die Arbeitszeit ein.

Eine weitere Maßnahme, die Teilqualifizierung zum Verfahrenstechniker Kunststoff und Kautschuk, startet mit einem internen Praktikum im nächsten Monat, mit der Teilqualifizierung im Blockunterricht – ebenfalls bei der BBS – ab Mai. Bei diesem Angebot handelt es sich um ein Sonderprogramm unter der leicht irreführenden Bezeichnung WeGebAU, bei dem auch die Arbeitsagentur Rheine mit im Boot sitzt.

Sechs Mitarbeiter lässt Hewing hier in den nächsten 15 Monaten auf eine IHK-Prüfung vorbereiten, die bei Bestehen einen Berufsabschluss mit Gesellenbrief zum krönenden Abschluss hat. „Ungelernte oder Branchenfremde werden dabei entsprechend des Berufsbildes qualifiziert“, erläutern Markus Böcker, Teamleiter im Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit in Rheine, sowie seine Kollegin Gabriele Dinkelbach, Ansprechpartnerin beim Arbeitgeberservice für das Sonderprogramm. Die Bundesagentur beteiligt sich an den Lehrgangskosten und zahlt zudem unter gewissen Voraussetzungen einen Lohnkostenzuschuss.

Auch William Forster, der vor vier Jahren von Australien nach Deutschland übergesiedelt ist, wird das Angebot der Teilqualifizierung annehmen. „In meinem Herkunftsland war ich Vorarbeiter im Alu-Bereich und habe als PVC-Techniker gearbeitet. Hier erhalte ich jetzt die Chance, vom Produktionshelfer noch einmal aufzusteigen und einen Berufsabschluss zu erwerben.“ Was sich für ihn – ebenso wie die anderen Teilnehmer – natürlich auch in der Lohntüte auszahlt. „Wobei Hewing den Mitarbeitern auch im Helferbereich keinen Mindest-, sondern Tariflohn bezahlt“, unterstreicht der Kaufmännische Leiter nicht ohne Stolz. Gleichsam freut er sich ebenso darüber, „dass der in Frage kommende Teil unserer 214 Mitarbeiter auf diesem Wege die Chance erhält, sich beruflich zu verbessern.“ Es ist eine Win-Win-Situation für beide Parteien: Das Unternehmen schärft sein Profil, die Mitarbeiter ihren beruflichen Hintergrund und somit auch ihre Karrierechancen.

Und die Arbeitsagentur? „Wir unterstützen beide Seiten“, betonen Böcker und Dinkelbach. „Die Qualifizierung wird unser Schwerpunkt für 2019 sein.“