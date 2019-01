„Noch leben wir in einer Zwischenwelt“

Als David Laing 1976 entschied, seinen Abschied aus der britischen Armee zu nehmen und in Deutschland zu bleiben, wo er vier Jahre lang stationiert war, stellte sich diese Vorhaben als gar nicht so einfach heraus. Denn es war das Jahr 1976 und Europa bei Weitem nicht so offen wie heute.

Vor mehr als 40 Jahren benötigte der Ochtruper eine Aufenthaltsgenehmigung. Doch die gab es nur, wenn er eine Arbeitsstelle vorweisen konnte. Nur mit einer Bürgschaft seiner späteren ersten Ehefrau durfte er damals bleiben. Er fand schnell eine Arbeit – innerhalb der Frist von sechs Monaten. Doch wäre dies nicht gelungen, „hätte ich wieder zurückgehen müssen“, sagt David Laing. Diese Sorgen waren glücklicherweise schnell erledigt.

Doch heute kommen solche Gedanken wieder hoch. Denn schließlich ist David Laing – mittlerweile zum zweiten Mal verheiratet – noch immer britischer Staatsbürger. Und sollte es in seiner Heimat zu einem ungeregelten Brexit kommen, stünde er genau an der gleichen Stelle wie vor über 40 Jahren. „Das möchte ich nicht noch einmal erleben“, sagt er.

Hinzu kommt, dass der 63-Jährige nach einer Krebserkrankung aktuell arbeitslos ist. Seine Rente kann er erst im Sommer antreten. Er hätte also im Fall eines Falles keine Arbeit vorzuweisen. „Ob ich dann eine Aufenthaltserlaubnis bekäme, weiß niemand. Und was ist mit meiner Rente? Steht die mir noch zu? Es ist einfach nichts geregelt“, ärgert sich der gebürtige Schotte.

Was er machen würde, sollte er Deutschland den Rücken kehren müssen, weiß er ebenfalls nicht. „Ich wäre in Großbritannien nicht krankenversichert“, stellt er klar. Und Arbeit hätte er dort auch nicht. David Laing müsste sich privat krankenversichern. „Aber würden die mich mit meiner Krankengeschichte aufnehmen?“, fragt sich der Schotte. Er ist sich sicher: „Die Folgen eines ungeregelten Brexits kann heute niemand überblicken.“

Doch David Laing hat in Deutschland ein Pfund. „Meine deutsche Ehefrau“, sagt er lachend. Und trotzdem: Sicherheitshalber will er nun – nach über 40 Jahren – den deutschen Pass beantragen. Denn, wenn er diesen bis März bekommt, hat er beide Staatsangehörigkeiten und kann dem Brexit zumindest halbwegs entspannt entgegenblicken. „Noch leben wir in einer Zwischenwelt. Wir können nicht wissen, was passiert“, sagt David Laing.

Sein Wunsch: Die britische Regierung möge ihren Fehler erkennen und den Brexit zurücknehmen. „Zwei Drittel der Briten wollen ihn nicht“, hat David Laing aus Gesprächen mit seinen Landsleuten erfahren. „Diejenigen, die glauben, sie würden von einem Brexit profitieren, machen sich etwas vor“, ist sich der Schotte sicher.

Apropos: Gedanken macht sich der 63-Jährige auch um seinen heiß geliebten schottischen Whiskey: „Der wird sicherlich deutlich teurer werden.“ In der Vergangenheit veranstaltete der Ochtruper immer mal wieder Whiskeytastings. Da müsste er demnächst höhere Teilnahmegebühren verlangen. „Wenn das bei mir im Kleinen schon passiert, was ist dann mit den großen Firmen?“, fragt sich David Laing.

Besonders ärgert ihn, dass er als „Expat“ – so werden die etwa 1,5 Millionen ehemaligen britischen Soldaten genannt, die heute in Europa leben – beim Brexit-Referendum nicht mitabstimmen durfte. Und das, obwohl es sie doch unmittelbar betrifft. Seine Hoffnung ist, dass es ein zweites Referendum geben wird, dessen Ergebnis dann möglicherweise Großbritanniens Verbleib in der EU vorsieht.