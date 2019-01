Bürgermeister Kai Hutzenlaub staunte am Mittwochabend bei der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Jugendparlaments Ochtrup (JuPO) nicht schlecht. Im Versammlungsraum des Rathauses II am Gausebrink wurde Mohammad Mohammad fix und einstimmig bei einer Enthaltung zum Vorsitzenden gewählt.

Aber schon bei der Wahl seiner Stellvertreterin und des Schriftführers gab es jeweils gleich zwei Kandidaten. „Eine kleine Kampfabstimmung um die Schriftführerwahl erlebt man echt selten“, freute sich Ochtrups Bürgermeister über die spontane Bereitschaft der elf Jungparlamentarier, sofort Aufgaben zu übernehmen. Marlen Hutzenlaub wurde letztlich zur stellvertretenden Vorsitzenden bestimmt und Emil Lippers-Hollmann bekleidet künftig das Amt des Schriftführers.

Eingangs hatte Kai Hutzenlaub den Gewählten nicht nur gratuliert, sondern auch einen Überblick über die kommunalen Mitbestimmungsmöglichkeiten und Entscheidungsgänge im Rat, den Ausschüssen und der Verwaltung informiert. „Wir hier in Ochtrup haben dafür gesorgt, dass Vertreter des Jugendparlamentes im Rat und seinen Ausschüssen Vertretungs- und Rederecht haben und so Anliegen und Interessen von Kindern und Jugendlichen befördern können.“ Seitens der Stadtverwaltung wird Heiner Stücker in bewährter Weise dem Gremium zur Seite stehen. Aus der Politik sind die Vorsitzende des Ausschusses für Bildung und Sport, Sarah Lahrkamp (SPD), und der Vorsitzende des Sozialausschusses, Manfred Mensing (FWO), Ansprechpartner für die Jugendlichen.

Bevor aber in der nächsten Sitzung mit der Konkretisierung der inhaltlichen Arbeit und der Schwerpunktsetzung begonnen wird, waren am Mittwoch die ehemaligen Jugendparlament-Mitglieder zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch eingeladen.