In seiner Einlassung führte der Angeklagte aus, dass die Frau mehrmals an ihm vorbeigegangen sei und ihm den Stinkefinger gezeigt zu haben. „Gleichzeitig hat sie mich als Scheiß-Polen beschimpft“, so die Aussage des Angeklagten, der aus Polen kommt und in Ochtrup als Fensterbauer arbeitet. Um ihrem Tun Einhalt zu gebieten habe er sie von hinten am T-Shirt gepackt. Keinesfalls habe er sie geschlagen oder in sonstiger Weise Gewalt ausgeübt.

Die als Zeugin geladene Geschädigte schilderte dem Gericht, dass der Sachverhalt ein ganz anderer sei. Nicht sie, sondern der Angeklagte habe sie in besagter Weise beleidigt und sie so sehr an den Hals gefasst, dass sie einige Tage unter Schluckbe-schwerden litt.

Eine ebenfalls als Zeugin geladene Polizistin von der Polizeiwache Ochtrup, die von der Security der Diskothek zum Tatort gerufen wurde, bestätigte, dass von dem Angeklagten wohl die Beleidigungen ausgingen, jedoch beide Seiten sich unflätig beschimpft hätten. Zudem deckten sich die Aussagen der Geschädigten bei Gericht mit denen bei der ersten polizeilichen Vernehmung unmittelbar nach dem Vorfall.

Die Staatsanwältin sah durch die Beweisaufnahme den angeklagten Sachverhalt bestätigt und forderte, auch unter Berücksichtigung einer einschlägigen Vorstrafe, eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 40 Euro.

Auch die Richterin befand durch die glaubwürdigen Zeugenaussagen den Angeklagten für schuldig. Unter Berücksichtigung eines langwierigen Arbeitsunfalles, weswegen der Angeklagte demnächst lediglich Krankengeld beziehe, und der Unterhaltszahlungen für seine in Polen lebende Familie, verurteilte ihn die Richterin zu einer Geldstrafe von insgesamt 2100 Euro. Nach persönlicher Absprache mit der Staatsanwaltschaft könne der Verurteilte auf Grund seiner angespannten finanziellen Situation auch eine Ratenzahlung vereinbaren, so der abschließende Hinweis der Richterin.