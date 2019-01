Zugleich appelliert er an Frauen in Deutschland, ihr hart erkämpftes Wahlrecht auszuüben und in ihrem Drängen auf Gleichberechtigung nicht nachzulassen. „Wir zollen jenen Frauen unseren Respekt, die in einer Zeit gesellschaftlicher Umbrüche beharrlich und gegen viele Widerstände für die Rechte von Frauen gekämpft haben“, so die KDFB in ihrer Mitteilung.

„Vor ihnen und vor den Frauen, die bis heute auf allen Ebenen unseres Landes politisch denken und handeln, ziehen wir sprichwörtlich den Hut“, erklärt KDFB-Präsidentin Maria Flachsbarth. Sie waren und sind Wegbereiterinnen für die Gleichstellung von Frauen und Männern und für gelebte Demokratie, die für den Frauenbund mehr sind als ein Lippenbekenntnis. Der Einzug der Frauen in die Nationalversammlung sei ein Meilenstein auf dem Weg der Gleichberechtigung und zur parlamentarischen Demokratie in Deutschland. „Wir sind stolz, dass dank der intensiven Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, die auch im KDFB stattfand, sehr viele Frauen zur Wahl gingen und von den 37 gewählten Frauen sechs aus dem KDFB kamen. Unter ihnen die damalige Präsidentin Hedwig Dransfeld und das Vorstandsmitglied Helene Weber, stellt Flachsbarth fest. Um ein Zeichen für Demokratie und Frauenrechte zu setzen, lädt der KDFB Frauen ein, heute mit Hut auf die Straße zu gehen. Mehr unter www.wir-ziehen-den-hut.de. Das Fazit der KDFB-Präsidentin lautet: „In den letzten 100 Jahren wurde viel erreicht, es gibt aber noch viel zu tun. Die Stärkung der Frauenrechte und das Bekenntnis zur Demokratie sind Aufgabe und Anspruch für eine engagierte Mitgestaltung und positive Veränderung des gesellschaftlichen Lebens. Wer sich wie die Frauen vor 100 Jahren dafür einsetzt, trägt zu mehr Gerechtigkeit bei.“