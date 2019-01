Neue Angebote für Trauernde

In seiner Reihe der öffentlichen Hospizstammtische geht es am 25. Februar (Montag) um das Thema „Patientenverfügung“ und am 8. April (Montag) um die „Traumata der Kriegsgenerationen“. Die Veranstaltungen sind offen für alle und finden jeweils um 19.30 Uhr in der Bücherei St. Lamberti, Marktstraße 8, in Ochtrup statt. Sie sind anmeldefrei und kostenlos.

Erstmalig wird ein Einführungskursus in die Sterbebegleitung am Vormittag angeboten. Der Kursus über zehn Abende beginnt am 10. März (Montag) und findet von 9 bis 11 Uhr im Hospizbüro, Marktstraße 4, montags und mittwochs statt. Die Teilnahmegebühr für den anmeldepflichtigen Kursus beträgt 50 Euro.

Für Trauernde hält der Hospizverein zwei neue Angebote bereit. In der Trauergruppe „Papillon“ kann sich eine feste Gruppe über ein halbes Jahr intensiv mit dem individuellen Trauererleben beschäftigen. Die Gruppe startet am 27. März (Mittwoch) um 17.30 Uhr in der Villa Winkel, Winkelstraße 1. Die Teilnahme kostet 50 Euro.

Neu wird ab 31. März (Sonntag) in den Räumen des Hospizbüros ein Offener Trauer-Treff angeboten. Er steht Trauernden offen, die sich am Wochenende einsam fühlen. Ehrenamtliche Trauerbegleiter stehen zum geselligen Austausch in gemütlicher Runde mit anderen Betroffenen zur Verfügung. Der Offene Trauer-Treff ist anmeldefrei und kostenlos. Eine Verzehrumlage wird vor Ort erhoben.

Für die Vereinsmitglieder bietet der Hospizverein zwei Fortbildungen vor Ort an: Am 15. März (Freitag) geht es um praktische Angebote in der Trauerarbeit mit Kindern. Der 29. Juni (Samstag) steht unter dem Thema Sterbebegleitung. Beide Veranstaltungen finden im Ferdinand-Tigges-Haus in Och­trup statt.

Am 7. April (Sonntag) machen sich einige Hospizvereinsmitglieder auf den Weg nach Osnabrück. Dort gastiert Stefan Weiller mit seinem Konzert „Letzte Lieder“. Am 10. Mai (Freitag) besuchen einige Ehrenamtliche die Messe „Leben und Tod“ in Bremen gemeinsam mit der Hospizinitiative Steinfurt.